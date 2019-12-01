В Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 19 человек

В Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста и перевернулся. В аварии погибли 19 человек, сообщают региональные власти. В числе жертв ДТП — два ребенка и водитель. Еще 22 человека пострадали, состояние троих оценивается как тяжелое.

Автобус KIA Granbird направлялся из Сретенска в Читу. Всего в автобусе были 43 пассажира и водитель. ДТП произошло на 60-м км дороги Могойтуй—Сретинск—Олочи. На место аварии вылетели губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава ГИБДД РФ генерал-лейтенант полиции Михаил Черников и группа сотрудников центрального аппарата МВД.

Видеозапись с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По данным ГИБДД, причиной аварии стало лопнувшее переднее колесо. Из-за него автобус съехал с дороги и упал на лед реки Куэнга с высоты 6 м, уточнили в МЧС. По информации Telegram-канала Baza, 10 человек не получили вообще никаких ранений и сумели выбраться из-под обломков самостоятельно.

После аварии возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Перевозчик утверждает, что автобус прошел все проверки.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил решить вопрос о передаче дела о ДТП из полиции в СКР. Кроме того, начала проверку прокуратура Забайкальского края. Ведомство проверит перевозчика, а также местные органы самоуправления, отвечающие за безопасность на участке дороги, где произошла авария, и владеющие мостом.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в аварии. Аварийно-спасательные работы на месте ДТП завершены.