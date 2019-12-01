Крупнейшие ДТП с автобусами в России за последние годы

1 декабря в Забайкалье после падения автобуса с моста погибли 19 человек. Крупнейшие ДТП с участием автобусов за последние несколько лет — в материале “Ъ”.

4 февраля 2015 года в Алексеевском районе Белгородской области микроавтобус Mercedes с гражданами Украины столкнулся с «КамАЗом» на участке автодороги Белгород—Павловск. В результате ДТП погибли 11 человек, еще 6 получили травмы.

15 марта 2015 года на трассе Брянск—Новозыбков микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым Renault. На месте погибли 14 пассажиров автобуса, 4 человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, позднее один из них скончался.

24 июня 2015 года в Омской области на трассе Омск—Нижняя Омка автобус «ЛиАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «КамАЗом», перевозившим кирпичи. В ДТП погибли 16 человек, 11 человек получили травмы разной степени тяжести.

4 декабря 2016 года на 926-м км федеральной автодороги Р404 Тюмень — Ханты-Мансийск пассажирский автобус, следовавший в Ханты-Мансийск из Нефтеюганска, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo, выехавшим на встречную полосу, после чего также вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. Автобус перевозил воспитанников и тренеров спортшколы «Сибиряк». Погибли 12 человек, в том числе десять детей.

25 августа 2017 года в Темрюкском районе Краснодарского края в результате падения автобуса в Черное море погибли 19 человек. Автобус перевозил строителей, которые возводили пирс в поселке Волна. Авария произошла из-за неисправности тормозов.

6 октября 2017 года на железнодорожном переезде во Владимирской области в междугородный автобус врезался пассажирский поезд Санкт-Петербург — Нижний Новгород. Погибли 17 человек. Автобус, выполнявший заказной рейс из Актюбинской области Казахстана в РФ, заглох на переезде.

16 ноября 2017 года на 74-м км автодороги Р-173 в Республике Марий Эл пассажирский микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с грузовиком-лесовозом, которому не предоставил преимущество в движении. Погибли 15 человек, еще четверо были госпитализированы в тяжелом состоянии.

5 октября 2018 года на 15-м км автотрассы Тверь — Ржев в Тверской области в результате лобового столкновения маршрутного такси и автобуса «Лиаз» погибли 13 пассажиров микроавтобуса. Еще пять человек получили ранения.

11 октября 2018 года произошло столкновение микроавтобуса с выехавшим на встречную полосу движения самосвалом Mercedes на трассе М-7 в Чебоксарском районе Чувашии. Погибли 12 пассажиров автобуса.

14 сентября 2019 года в Ярославской области пассажирский автобус столкнулся лоб в лоб с фурой. Погибли девять человек, более 10 пострадали. В ГИБДД рассказали, что авария могла произойти из-за грузовика, выехавшего на полосу встречного движения.