При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 человек и 309 пострадали
11.10.2026, 01:11
При ракетном ударе по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек. Об этом сообщает главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Число пострадавших, по данным ведомства, выросло до 309. Часть из них находится в критическом состоянии.
Среди погибших — четыре подданных Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана.
Аэропорт был атакован вчера днем. Ответственность за удар по гражданскому объекту на себя пока никто не взял.
Это уже третья атака на аэропорт за текущую неделю. Ранее, в четверг, при массированном обстреле со стороны йеменских хуситов погибли четыре человека, еще несколько людей получили ранения. В последние дни группировка хуситов совершала нападения и на другие аэропорты Саудовской Аравии — в Абхе, Джизане и Наджране.