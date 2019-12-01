Число погибших при падении автобуса с моста в Забайкалье достигло 19

Число жертв аварии с пассажирским автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек, сообщает пресс-служба администрации края. По данным источника «Интерфакса», погибли 20 человек, в том числе водитель.

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Всего в автобусе были 44 человека. Автобус выполнял рейс Сретенск—Чита. ДТП произошло из-за того, что у автобуса лопнуло колесо, он упал с моста и перевернулся. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), также начала проверку региональная прокуратура. Перевозчик утверждает, что автобус прошел все проверки.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места происшествия.