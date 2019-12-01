После падения автобуса с моста в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Забайкальском крае, в результате которого погибли как минимум 15 человек. Дело возбудили по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщает пресс-служба регионального СКР. Делом займется третий отдел по расследованию особо важных дел.

Крупнейшие ДТП с автобусами в России за последние годы Читать далее

Автобус направлялся из Сретенска в Читу, в салоне были 43 человека и водитель. У автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего он съехал с дороги и упал на лед реки Куэнга с высоты 6 м. Региональная прокуратура начала проверку после аварии.