Каллас раскритиковала дизельную сделку России и США и анонсировала новые санкции
11.10.2026, 01:45
Приостановка американских санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечат Москву дополнительными доходами, которые позволят ей и дальше вести боевые действия на Украине. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не станет. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС намерены утвердить самый крупный с начала войны пакет санкционных списков, направленный против российской военной машины»,— написала госпожа Каллас в соцсети X.
9 октября Москва и Вашингтон объявили о дизельной сделке, по которой Россия начнет поставлять топливо на мировой и американский рынки. Минфин США уже выдал соответствующую лицензию — разрешение на сделки с российским топливом будет действовать до 7 апреля 2027 года.