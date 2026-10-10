Каллас раскритиковала дизельную сделку России и США и анонсировала новые санкции

«Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не станет. В понедельник министры иностранных дел стран ЕС намерены утвердить самый крупный с начала войны пакет санкционных списков, направленный против российской военной машины»,— написала госпожа Каллас в соцсети X.