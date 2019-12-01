Бастрыкин поручил решить вопрос о передаче дела о ДТП в Забайкалье из полиции в СКР

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СКР ход расследования дела, возбужденного после ДТП в Забайкальском крае. Автобус с 44 людьми упал с моста и перевернулся, погибли 19 человек. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Александр Бастрыкин поручил решить вопрос об изъятии из органов внутренних дел материалов по факту ДТП (ст. 264 УК РФ) для «всестороннего и полного расследования» следственными органами СКР в одном производстве с делом по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Глава СКР также заявил, что нужно провести все следственные действия в предельно сжатые сроки.

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Авария произошла сегодня, 1 декабря. Автобус выполнял рейс Сретенск—Чита. В пути у него лопнуло колесо, автобус упал с моста на лед реки и перевернулся. Перевозчик утверждает, что автобус прошел все проверки.