Пережившую казнь американку вернули из больницы в тюрьму
11.10.2026, 02:50
Заключенная Криста Пайк, которая пережила попытку казнить ее с помощью смертельной инъекции, была выписана из больницы и возвращена в тюрьму, где она продолжит получать медицинскую помощь. Об этом сообщили адвокаты заключенной, передает Reuters.
Ранее защитники 50-летней Пайк опасались, что она могла впасть в кому. Врачи оценивали ее состояние как критическое. Но несколько дней назад она пришла в себя — адвокаты рассказывали, что она была «злой и растерянной». Заключенную ждет долгий процесс восстановления, говорили они. Сейчас она находится в Реабилитационном центре Дебры К. Джонсон — исправительном учреждении, где она содержится уже более 30 лет.
Пайк была приговорена к смертной казни за убийство, совершенное в 1995 году. После неудавшейся экзекуции губернатор штата Теннесси Билл Ли приостановил проведение всех казней до конца года — на время расследования произошедшего. Глава тюремной системы штата Теннесси Фрэнк Страда объявил об уходе в отставку из-за случившегося.