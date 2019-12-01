Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье. Жертвами аварии стали 19 человек, возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Господин Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщил журналистам пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов. Аварийно-спасательные работы на месте ДТП закончены. В Забайкальский край вылетели глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников и группа сотрудников центрального аппарата МВД, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

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В числе погибших — два ребенка и водитель. 22 человека пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще 18-ти человек оценивается как средней тяжести, рассказали ТАСС в региональном Минздраве.

Всего в автобусе было 44 человека. Автобус выполнял рейс Сретенск—Чита. По дороге у него лопнуло колесо, автобус упал с моста на лед реки и перевернулся. Перевозчик заявил, что транспортное средство прошло все проверки.