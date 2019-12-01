В Забайкалье завершены спасательные работы на месте ДТП

Спасатели завершили работы на месте падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае, заявили ТАСС в пресс-службе МЧС. В результате аварии погибли 19 человек, еще 22 получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Для эвакуации раненых задействовано два вертолета. «Информация по пострадавшим может измениться, так как некоторые из них сами выбрались из автобуса и уехали своим ходом, они могут позже обратиться в медучреждения»,— добавили в МЧС.

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Всего в автобусе были 43 человека и водитель. Автобус выполнял рейс Сретенск—Чита. В пути у него лопнуло колесо, автобус упал с моста на лед реки и перевернулся. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).