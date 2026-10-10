FT: как минимум 50 человек пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда
11.10.2026, 00:06
При ракетном ударе по международному аэропорту столицы Саудовской Аравии пострадали десятки человек, сообщает Financial Times (FT). В расположенную рядом с аэропортом больницу поступило около 50 раненых — часть из них находится в критическом состоянии, рассказал источник газеты. Крупные больницы Эр-Рияда перешли на режим чрезвычайной ситуации, добавил собеседник издания. Точное количество пострадавших власти пока не называли.
Генеральное управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщало, что власти уточняют точное число пострадавших. Работа аэропорта была приостановлена.
Неизвестно, кто нанес удар по гражданскому объекту. Этот удар стал третьей атакой на аэропорт за неделю. В четверг при массированном обстреле, ответственность за который взяло на себя движение йеменских хуситов, погибли четыре человека, включая пилота из Саудовской Аравии. Еще несколько получили ранения.