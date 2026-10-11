Маск: Зеленский зашел слишком далеко
11.10.2026, 03:56
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал интервью президента США Дональда Трампа, в котором тот заявил, что Украине следует перестать бить по российским НПЗ. Господин Маск в соцсети X написал, что президент Украины Владимир Зеленский «зашел слишком далеко».
В интервью, которое прокомментировал триллионер, Дональд Трамп заявил: «Мы сказали Зеленскому: "Можешь делать с Россией все что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это проблема мирового масштаба". И что он делает? Берет и бьет по дизельному топливу. Ему, черт возьми, лучше с этим завязывать».
Незадолго до этого Дональд Трамп также заявил, что господин Зеленский «никогда не идет на сделки», и Украине «нужен новый лидер, способный договариваться». Волна критики в адрес Владимира Зеленского со стороны американской элиты началась после заключения дизельной сделки между Россией и США.