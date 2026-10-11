Маск: Зеленский зашел слишком далеко

В интервью, которое прокомментировал триллионер, Дональд Трамп заявил: «Мы сказали Зеленскому: "Можешь делать с Россией все что угодно, но не бей по НПЗ, потому что это проблема мирового масштаба". И что он делает? Берет и бьет по дизельному топливу. Ему, черт возьми, лучше с этим завязывать».