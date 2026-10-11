Четыре человека погибли из-за урагана «Исайя» на юге США
11.10.2026, 03:23
Жертвами урагана «Исайя», который обрушился на юго-восток США, стали четыре человека. Два случая зафиксированы во Флориде, еще два — в Алабаме. Причиной половины смертей стали деревья, рухнувшие на жилые дома. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местные власти.
Из-за стихии без энергоснабжения оказались свыше 670 тысяч жителей Флориды, Алабамы, Джорджии, Миссисипи, а также Северной и Южной Каролины, передает New York Post.
Шторм достиг суши в районе города Дестин во Флориде вечером в пятницу. Ураган со скоростью ветра до 169 км/ч и порывами до 187 км/ч обрушился на северо-запад штата и причинил ущерб жилым домам и инфраструктуре региона, затем продолжил движение вглубь материка.
Из-за урагана в Мексиканском заливе приостановили добычу нефти. Белый дом пообещал выделить нефтяным компаниям ExxonMobil и BP America по 2 млн баррелей сырой нефти для решения проблем с поставками энергоносителей из-за урагана.