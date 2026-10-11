Четыре человека погибли из-за урагана «Исайя» на юге США

Жертвами урагана «Исайя», который обрушился на юго-восток США, стали четыре человека. Два случая зафиксированы во Флориде, еще два — в Алабаме. Причиной половины смертей стали деревья, рухнувшие на жилые дома. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на местные власти.