FT: США пригрозили лишить Украину разведданных из-за ударов по российским НПЗ
11.10.2026, 00:41
Посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией заявили, что Вашингтон может лишить Киев разведданных, если Вооруженные силы Украины продолжат бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Один из украинских переговорщиков назвал ультиматум «твердой просьбой со стороны президента США». Требование прозвучало после того, как вечером 9 октября Москва и Вашингтон объявили о дизельной сделке, по которой Россия начнет поставлять топливо на мировой и американский рынки.
На встрече, которая состоялась в Майами и на которой прозвучало требование прекратить удары, американская и украинская делегации должны были обсудить «способы убедить Россию прекратить войну», сообщает FT. Второй раунд переговоров с американцами, который планировался на субботу, был отменен.
В интервью изданию украинский чиновник заявил, что Киев продолжит наносить удары по российским энергетическим объектам, несмотря на сделку Москвы и Вашингтона. «Мы будем жечь НПЗ»,— сказал собеседник издания.