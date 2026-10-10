FT: США пригрозили лишить Украину разведданных из-за ударов по российским НПЗ

На встрече, которая состоялась в Майами и на которой прозвучало требование прекратить удары, американская и украинская делегации должны были обсудить «способы убедить Россию прекратить войну», сообщает FT. Второй раунд переговоров с американцами, который планировался на субботу, был отменен.