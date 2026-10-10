«Яндекс» добавил атаки БПЛА в список форс-мажоров
10.10.2026, 23:34
«Яндекс» добавил в пользовательское соглашение своих сервисов перечень форс-мажоров, освобождающих компанию от ответственности. В список, в том числе, включены атаки беспилотников.
Налеты БПЛА названы обстоятельствами непреодолимой силы, «возникшими помимо воли сторон и находящимися вне их разумного контроля, и которые делают надлежащее исполнение обязательства сторон невозможным».
В список форс-мажоров, помимо последствий от военных действий, включены природные и санитарные угрозы, терроризм, аварийные ситуации, вроде крупных техногенных катастроф, а также «принятие органами власти актов, делающих исполнение обязательства невозможным».
Компания сообщила РБК, что эти положения уже содержатся в условиях использования многих сервисов «Яндекса». «Сейчас мы приводим эти положения к единому виду во всех сервисах компании. Изменения носят уточняющий характер и не меняют существующие правовые механизмы»,— сообщили в компании.
«Яндекс» обновил пользовательское соглашение после налета беспилотников на дата-центры компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге 8 и 9 октября. При ударах никто не пострадал, но инфраструктура была повреждена. Было возбуждено уголовное дело о теракте.