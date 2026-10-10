«Яндекс» добавил атаки БПЛА в список форс-мажоров

«Яндекс» обновил пользовательское соглашение после налета беспилотников на дата-центры компании в городе Сасово Рязанской области и в Калуге 8 и 9 октября. При ударах никто не пострадал, но инфраструктура была повреждена. Было возбуждено уголовное дело о теракте.