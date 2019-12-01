Перевозчик: упавший в реку в Забайкалье автобус прошел все проверки

Упавший вместе с пассажирами в реку Куэнга в Забайкальском крае рейсовый автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры, заявил перевозчик Сергей Пнёв. ДТП произошло утром 1 декабря, в результате аварии погибли 15 человек, еще 18 пострадали.

«Мы организовываем перевозки по направлению (Сретенск—Чита.— “Ъ”), но перевернулся не наш автобус, а заказной. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры», — заявил господин Пнёв ТАСС.

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В салоне направлявшегося из Сретенска в Читу автобуса были 43 человека и водитель. У автобуса лопнуло переднее колесо, из-за чего он съехал с дороги и упал на лед реки Куэнга с высоты 6 м. Региональная прокуратура начала проверку после аварии, Следственный комитет по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).