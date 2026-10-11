NYT: США предложили России экономические уступки ради частичного перемирия
11.10.2026, 04:31
США пытаются склонить Россию к частичному перемирию с Украиной, предлагая ограничить боевые действия на море или прекратить удары по энергосистеме, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. Вашингтон представил несколько предложений, которые могут побудить Москву согласиться на это, рассказали собеседники газеты.
Во-первых, по информации NYT, Белый дом предложил разморозить «миллиарды российских активов», заблокированных на Западе. Эта инициатива рассматриваются Вашингтоном «как предварительный аванс за частичное перемирие». Во-вторых, американская сторона вернулась к плану продажи долей ЛУКОЙЛа группе американских и ближневосточных инвесторов. Третье предложение связано с разрешением Белоруссии экспортировать калийные удобрения.
По информации газеты, с такими предложениями России выступают посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Киев не отверг эти предложения, но выдвинул свои условия. В частности, украинская сторона рассчитывает на зеркальные выплаты из замороженных активов или гарантии дополнительной военной помощи на случай нарушения перемирия.