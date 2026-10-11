NYT: США предложили России экономические уступки ради частичного перемирия

По информации газеты, с такими предложениями России выступают посланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Киев не отверг эти предложения, но выдвинул свои условия. В частности, украинская сторона рассчитывает на зеркальные выплаты из замороженных активов или гарантии дополнительной военной помощи на случай нарушения перемирия.