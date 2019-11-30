«Аэрофлот» разрастается вширь

В 2020 году «Аэрофлот» получит 31 самолет, парк группы увеличится до 398 судов. Флот флагманской компании будет расширяться в основном за счет поступления широкофюзеляжных судов. Ранее в компании заявляли, что перевозчик планирует открыть новые рейсы в города Азии — Сингапур, Осаку, Чэнду, Мумбай и на Гоа. Эксперты говорят, что планы по обновлению флота вписываются в стратегию развития авиакомпании и с учетом постепенного вывода A330 выглядят сбалансированными.

В следующем году парк группы «Аэрофлот» пополнит 31 новое воздушное судно, сообщил 29 ноября перевозчик. Из них 11 самолетов — широкофюзеляжные Airbus A350–900, предназначенные для головной компании группы (в нее, помимо непосредственно «Аэрофлота», входят также авиакомпании «Победа», «Россия» и «Аврора»). К 2025 году перевозчик рассчитывает получить 28 самолетов A350–900. Они будут постепенно замещать менее вместительные A330, принадлежащие к предыдущему поколению широкофюзеляжных самолетов. За 2020–2022 годы «Аэрофлот» планирует вывести из парка 20-21 воздушных судов A330. Первым направлением для A350 станут полеты в Нью-Йорк в конце марта. С 1 мая A350 «Аэрофлота» начнут летать из Москвы в Пекин.

Сегодня парк «Аэрофлота» насчитывает 249 воздушных судов. У авиакомпании «Россия» 62 самолета, у лоукостера «Победа» — 30 самолетов, у дальневосточной «Авроры» — 20 машин. Парк всей группы насчитывает 361 самолет. Совет директоров «Аэрофлота» согласовал получение в лизинг десяти самолетов SSJ100 до конца 2019 года.

В «Аэрофлоте» говорят, что парк будет развиваться в основном за счет широкофюзеляжных самолетов. Кроме A350, компания также получит Boeing 777. Планируется поступление и узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 и SSJ100. В компании не раскрывают, в каком количестве поступят данные машины. Ранее сообщалось, что дочерняя для «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» пополнит свой парк среднемагистральными Boeing 737 MAX. Но лоукостер получит их только в том случае, если Boeing устранит технические проблемы, связанные с эксплуатацией самолета. Весной авиавласти Европы, США, Китая и России приостановили полеты Boeing 737 MAX после крушений самолетов этого типа в Эфиопии и Индонезии. Катастрофы были вызваны проблемами в программном обеспечении, которые Boeing должен устранить, прежде чем сможет возобновить полеты.

В ноябре гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев говорил, что в 2020 году авиакомпания начнет полеты из Москвы в Осаку (Япония), Чэнду (Китай), Сингапур, Мумбай и на Гоа (Индия). При этом еще летом, выступая на общем собрании акционеров «Аэрофлота», господин Савельев утверждал, что открытия рейсов на Сингапур не планируется из-за отсутствия пассажиропотока.

Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что авиакомпании нужно искать новые направления в рамках своей стратегии увеличения как общего, так и трансферного пассажиропотока.

Из Москвы в Сингапур сегодня летает только Singapore Airlines, рейсы на Гоа осуществляет авиакомпания «Россия». В Осаку из Москвы на данный момент нет ни одного прямого рейса.

Главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий считает расширение парка «Аэрофлота» сбалансированным с учетом постепенного вывода самолетов A330. По его словам, частичное обновление флота соответствует стратегии развития авиакомпании, оно не должно привести к возникновению дополнительных отраслевых рисков.

«Аэрофлот» остается лидером российского рынка авиаперевозок. Как следует из опубликованного 29 ноября отчета компании по МСФО, за три квартала 2019 года она получила выручку в размере 212,5 млрд руб., что на 6% больше, чем год назад. Прибыль авиакомпании за три квартала выросла в 2,2 раза — до 29,1 млрд руб.

Герман Костринский