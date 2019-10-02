Next Generation дал трещину

Эксплуатанты самолетов Boeing 737 NG в США по требованию местного авиарегулятора проверят 165 самолетов на наличие трещин в сочленении фюзеляжа и крыльев. Проверки инициированы авиавластями после выявления дефектов в нескольких машинах данного типа. Среди российских авиакомпаний, опрошенных “Ъ”, только S7 подтвердила получение от производителя информации о дефектах, компания проводит инспекционные осмотры находящихся в парке лайнеров. Эксперты говорят, что масштаб проблемы до окончания проверок в США определить сложно, но он не столь велик, чтобы останавливать эксплуатацию одного из самых массовых гражданских самолетов в мире.

Американский авиационный регулятор Federal Aviation Administration (FAA) дал указание эксплуатантам самолетов Boeing 737 NG в течение семи дней проверить 165 самолетов на наличие дефектов конструкции, сообщает Reuters. Проверка инициирована после уведомления американских авиавластей производителем Boeing о наличии трещин в сочленении крыльев и фюзеляжа самолета, эксплуатирующегося в Китае. Аналогичные проблемы выявлены еще на нескольких судах, также прошедших проверку.

Под проверку подпадут самолеты из числа 1,9 тыс. зарегистрированных в США судов.

Next Generation — третье поколение самолетов Boeing 737, предшествующее Boeing 737 MAX, приземленных в начале года после выявления неполадок в программном обеспечении, которые привели к двум авиакатастрофам — в Индонезии и Эфиопии.

В России Boeing 737 NG эксплуатируют «Аэрофлот» (47 самолетов Boeing 737-800), «Россия» (16 судов 737-800), S7 (21 самолет), «Победа» (30 самолетов), Utair (10 судов), Azur Air (четыре самолета 737-800 и два самолета 737-900ER) и другие перевозчики.

В Росавиации “Ъ” сказали, что не получали директив о приостановке эксплуатации самолетов данного типа. В авиакомпании Smartavia отметили, что не имеют нареканий к эксплуатации подобных самолетов. «Воздушные суда, находящиеся в парке компании, проходят строгий технический контроль согласно международным процедурам»,— добавили в пресс-службе перевозчика. В S7 получили информацию о выявленных дефектах от производителя. «Проводим инспекционные осмотры воздушных судов»,— сказали в авиакомпании.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что речь идет об усталостных трещинах, проблема коснется самолетов, находящихся в эксплуатации от 8–10 лет.

«Директив об остановке парка самолетов ожидать не стоит»,— отметил он.

Глава Infomost Борис Рыбак говорит, что аналогичные ситуации уже случались в истории авиации. Степень серьезности проблемы и ее связь с циклами и налетом покажут итоги анализа состояния самолетов. «Сочленение крыльев и фюзеляжа — самая нагруженная часть силового каркаса планера. Самолет уже не новый. Для выявления проблемы следует проверить существенную часть находящегося в эксплуатации парка. В конечном счете может оказаться, что речь идет о нескольких единичных случаях»,— говорит эксперт. По его словам, причина лежит либо в области проектирования, либо в области качества поставленных материалов. Однако проблемы Boeing 737 NG неравнозначны проблемам с программным обеспечением Boeing 737 MAX. «FAA после выявленных проблем с Boeing 737 MAX дует на воду, что вполне объяснимо»,— объясняет господин Рыбак.

Герман Костринский