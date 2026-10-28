Ла Лига извинилась за слова Мбаппе о меме с Мао Цзэдуном
Ла Лига опубликовала извинения перед болельщиками из Китая за слова форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Он назвал диктатором основателя Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна, комментируя мем про себя.
«Ла Лига глубоко сожалеет об обиде, которую вызвали недавние высказывания Килиана Мбаппе среди китайских болельщиков. Эти заявления были сделаны в личном качестве и не отражают позицию Ла Лиги»,— указано в публикации футбольной лиги в соцсети X. Организация сообщила о работе с китайскими партнерами для разрешения этой ситуации.
Комментарий Килиана Мбаппе о Мао Цзэдуне завирусился в интернете после публикации ролика. На нем нападающего спрашивают о том, какой мем со своим «участием» он считает самым смешным. Футболист заявил, что больше всего ему понравился тот, на котором его образ смешали с «каким-то парнем; кажется, это был китайский диктатор».
В ответ на подобное сравнение сразу два крупных китайских бренда, с которыми у Мбаппе был заключен рекламный контракт, заявили о немедленном прекращении сотрудничества.