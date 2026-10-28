Ла Лига извинилась за слова Мбаппе о меме с Мао Цзэдуном

Комментарий Килиана Мбаппе о Мао Цзэдуне завирусился в интернете после публикации ролика. На нем нападающего спрашивают о том, какой мем со своим «участием» он считает самым смешным. Футболист заявил, что больше всего ему понравился тот, на котором его образ смешали с «каким-то парнем; кажется, это был китайский диктатор».