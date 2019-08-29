«Аэрофлот» закончил полугодие с убытком

Группа «Аэрофлот» за полугодие получила убыток в размере 8,8 млрд руб., несмотря на увеличение выручки на 17,2%, до 311,44 млрд руб. С учетом переоценки результатов первого полугодия 2018 года убытки авиакомпании выросли в три раза. Среди причин — высокая стоимость авиатоплива и влияние курсовых разниц. Дополнительное давление оказало закрытие воздушного пространства Пакистана, повлекшее увеличение расходов на керосин при полетах в Таиланд, Вьетнам и Индию.

За первое полугодие 2019 года группа «Аэрофлот» получила убыток в размере 8,8 млрд руб. по МСФО, сообщает авиакомпания. С учетом перехода «Аэрофлота» на стандарт МСФО 16 (авиакомпания начала отражать в отчетности обязательства по операционному лизингу воздушных судов) убыток авиакомпании в первом полугодии 2019 года увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Убыток прошлого года составил 30,4 млрд руб., но с учетом «бумажного» эффекта от переоценки обязательств по операционной аренде воздушных судов компания теперь оценивает его в 2,88 млрд руб.

«При переходе на новый стандарт группа приняла решение применять полный ретроспективный подход для пересчета сравнительных показателей каждого отчетного периода. Активы в форме права пользования объектов аренды и соответствующие им обязательства и финансовые активы были оценены при переходе так, как если бы новые правила применялись всегда. Таким образом, сравнительные показатели консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о совокупном доходе и о движении денежных средств были пересчитаны в соответствии с принципами МСФО (IFRS) 16»,— объяснили в авиакомпании.

Замгендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин отметил, что в июне авиакомпания зафиксировала первое за два года снижение цен на авиакеросин, но расходы на авиатопливо остаются высокими.

«Девальвация рубля к доллару замедлилась с 16,2% в первом квартале до 4,5% во втором, незначительное укрепление рубля против евро вместе со слабой динамикой доходных ставок на европейских маршрутах привело к росту выпадающих доходов. Дополнительное давление на финансовые результаты группы оказало закрытие воздушного пространства Пакистана, что увеличило полетное время в пункты Таиланда, Вьетнама, Индии и привело к дополнительным расходам, прежде всего на керосин, в течение второго квартала»,— перечислил он негативные факторы, повлиявшие на финансовый результат группы.

Выручка группы увеличилась на 17,2%, до 311,44 млрд руб. За первое полугодие 2019 года группа «Аэрофлот» перевезла 28,2 млн пассажиров, что на 13,4% больше, чем за тот же период 2018 года. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 17,9%, до 254,7 млрд руб., что объясняется ростом пассажиропотока и ростом доходных ставок на внутренних линиях.

Выручка от чартерных перевозок увеличилась на 3,7%, до 16,99 млн руб. Увеличилась и выручка от грузовых перевозок, она составила 8,7 млрд руб., что на 6,8% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Операционные расходы группы увеличились на 19,5%, составив 296,8 млрд руб., что связано с увеличением выставленных емкостей на 14,9%, а с ними и объема операций. Расходы на авиакеросин выросли на 19%, до 92,7 млрд руб., что объясняется увеличением объема перевозок и часов налета, а также повышением средних цен на авиатопливо в рублях на 4,5%.

Расходы группы на оплату труда выросли на 8,5%, до 44,79 млрд руб., в «Аэрофлоте» объясняют это ростом численности летного состава из-за увеличения числа операций.

Герман Костринский