Главные новости к утру 28 ноября

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0. Подробнее

Президент США Дональд Трамп подписал документ в поддержку протестующих в Гонконге. В нем от Госдепа требуется по меньшей мере раз в год убеждаться, что Гонконг сохраняет достаточно автономии от материкового Китая. Подробнее

Как развивались события в Гонконге Читать далее

Митингующие в Ираке штурмовали иранское консульство в Наджафе, они подожгли здание. Сотрудники диппредставительства были эвакуированы в последнюю минуту перед штурмом, рассказали в полиции. Сообщений о пострадавших не поступало. О протестах

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания «Е.Н.О.Т. корп.»). Лидер организации Роман Теленкевич и несколько ее рядовых участников, отличившихся на востоке Украины, в Сирии и Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. Причем, совершая нападения, считает следствие, «еноты» действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.

О предстоящих 28 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.