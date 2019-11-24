Власти Ирака заявили о 111 погибших в ходе протестов

Число погибших в Ираке во время протестов достигло 111 человек, заявили в Минздраве страны. Эта цифра включает в себя жертвы с обеих сторон — как протестующих, так и сотрудников сил безопасности. В министерстве не уточнили, о каком периоде времени идет речь. Это — первая официальная цифра, озвученная властями с 25 октября.

Протесты начались в начале октября. По данным источников Reuters, убиты были по меньшей мере 339 человек. Сегодня пришли сообщения о восьми убитых в ходе демонстраций в Багдаде и еще нескольких городах.

Участники демонстраций обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны.

Как протесты в Ираке обернулись против соседнего Ирана — в материале “Ъ” «"Иран, вон!"»