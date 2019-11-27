«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги чемпионов

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли французский «Лион» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Голы забили: Артем Дзюба (42), Магомед Оздоев (84).

Благодаря победе российский клуб поднялся на второе место в группе G. «Зенит» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов — для этого петербуржцам необходимо 10 декабря обыграть в гостях португальскую «Бенфику».