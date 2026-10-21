Гарри Кейн показал весь арсенал
«Бавария» добилась ничьей в матче с финалистом прошлой Лиги чемпионов
В третьем туре общего этапа футбольной Лиги чемпионов состоялись еще девять матчей. В центральном противостоянии вечера «Бавария» сыграла вничью с «Арсеналом» — 2:2. Особенно отличился в нем английский нападающий немецкого клуба Гарри Кейн, который сделал голевую передачу, заработал пенальти и реализовал его. Среди отличившихся оказался и россиянин Алексей Батраков, забивший свой второй гол в Лиге чемпионов. На этот раз он поразил ворота «Лилля» и помог «Галатасараю» одержать первую победу — 4:2.
После того как накануне померились силами ПСЖ и «Барселона», в третьем туре сошлись еще два суперклуба из числа основных претендентов на титул в нынешней Лиге чемпионов — «Бавария» и «Арсенал». Причем если у лондонцев, начавших турнир с двух сухих побед, все было нормально, то мюнхенцы уже успели допустить непредвиденную осечку, сыграв вничью с «Викингом». К тому же во встрече с норвежской командой они потеряли не только два очка, но и самое дорогое, что у них есть, — Майкла Олисе, который сейчас стоит, по данным Transfermarkt, €180 млн. Звездного француза в Ставангере удалили с поля, что привело к автоматической дисквалификации на следующий матч с «Арсеналом».
Впрочем, даже этим проблемы «Баварии» не исчерпывались. Травмирован атакующий полузащитник Джамал Мусиала. По личным причинам отсутствовал еще один очень важный футболист — опорник Йозуа Киммих, у которого умер кто-то из близких родственников. Вдобавок заболел главный тренер Венсан Компани. Хорошо еще, что вернулся после травмы основной голкипер Мануэль Нойер. Да и Компани все-таки вывел команду на поле, хотя выглядел он как-то вяло.
Тем временем в дебюте матча ощутимую потерю понес «Арсенал» — уже на десятой минуте потребовалась замена получившему повреждение Букайо Саке, и в экстренном порядке пришлось выпустить Эберечи Эзе. Но это несчастье только помогло «канонирам». На 25-й минуте Мартин Эдегор сделал длинную передачу в направлении левого вингера за спину защитникам «Баварии», которые сломали линию офсайда, и Эзе вывалился один на один с Нойером. Ему даже не понадобилось подрабатывать мяч перед тем, как пробить с левой ноги в дальний угол. Однако мюнхенцы довольно быстро ответили на пропущенный гол. На 35-й минуте их главный бомбардир Гарри Кейн выступил в роли плеймейкера и вырезал идеальный пас на ход Алфонсо Дэвису. Канадец ворвался в штрафную площадь и не дал никаких шансов вратарю Давиду Райе. Тут даже Компани сразу ожил и дал волю эмоциям.
По сути, команды реализовали в первом тайме все, что создали.
Разве что Серж Гнабри не использовал хороший момент еще при счете 0:0, когда гостей выручил Райя, а ближе к перерыву правый защитник хозяев Конрад Лаймер чуть не сбросил мяч в собственные ворота на угловом. Можно было отметить и пару эпизодов из личного противостояния партнеров по сборной Англии — Кейна с Эзри Консой, когда центрбек «Арсенала» срубил нападающего, заслужив желтую карточку, а затем заблокировал его удар.
Второй тайм начался с двух эффектных сейвов от Нойера и Райи. Опорник лондонцев Бруно Гимарайнс вообще был уверен, что вколотил мяч головой после навеса с углового, но каким-то чудом он не залетел в сетку, срикошетив в перекладину. Испанский голкипер «канониров» тоже блеснул реакцией, когда Дайо Упамекано бил ему головой почти в упор. Потом Эзе замахнулся на дубль, и Нойер встал на его пути. А вот Кейна удалось остановить лишь с нарушением правил. Юрриен Тимбер, бросившись под его удар, сыграл рукой, и итальянский арбитр Давиде Масса назначил пенальти. В итоге сам Кейн на 61-й минуте уверенно исполнил 11-метровый. Дальше мюнхенцы попытались сохранить этот результат, но на 82-й минуте Деклан Райс после подыгрыша Виктора Дьёкереша справа просочился к их воротам и с убойной дистанции загнал мяч в сетку.
В концовке хозяев поджидала еще одна неприятность, и они лишились из-за травмы Луиса Диаса, который на 68-й минуте вышел вместо Исмаэля Сайбари. Зато, когда Тимбер зарядил под перекладину, Нойер их спас, и игра закончилась вничью 2:2. «Арсенал» с семью очками теперь занимает седьмое место, а «Бавария» с пятью — 14-е.
Отличный матч за «Галатасарай» провел Алексей Батраков. После поражений от «Спортинга» и «Барселоны» с общим счетом 2:7 стамбульцы встретились на выезде с «Лиллем», у которого тоже не было очков. Российский полузащитник, отметившийся голом в ворота «Барсы», снова появился в стартовом составе. И снова, в третий раз подряд, «Галатасарай» открыл счет — уже на второй минуте Юнус Акгюн подобрал мяч в чужой штрафной и отправил его в сетку. Но, как и в предыдущих случаях, команда Батракова не удержала преимущество — Сориба Дьяун на седьмой минуте легко разобрался один на один с вратарем Угурджаном Чакыром.
Что касается Батракова, то он в середине первого тайма чем-то разозлил и посадил на желтую карточку Набиля Бенталеба, который откровенно двинул ему локтем в грудь. Россиянин старался выполнять большой объем работы в средней линии, а вот на мяче оказывался нечасто.
На 39-й минуте «Лилль» вышел вперед после того, как Дьяун оформил дубль, но перед свистком на перерыв именно Батраков восстановил равенство.
Роланд Шаллаи подал справа на ближнюю штангу, где неожиданно для хозяев очутился новичок «Галатасарая». Батраков опередил турецкого голкипера французского клуба Берке Озера и головой поразил пустые ворота, забив второй гол в трех матчах Лиги чемпионов.
На 52-й минуте гости повели 3:2, когда опять не лучшим образом действовал Озер, не сумевший закрыть ближний угол, куда Лукас Торрейра хитро скинул мяч после подачи углового. А потом вновь отличился Батраков, который разогнал контратаку и отдал практически предголевой пас на Виктора Осимхена. Нигериец накоротке обыгрался с Барышем Йылмазом и нанес точный удар. Так на 61-й минуте стамбульцы фактически обеспечили себе победу — 4:2. Батраков внес весомый вклад в нее и был заменен на 85-й минуте. «Галатасарай» набрал три очка и поднялся на 23-е место.
Первую победу в этой Лиге чемпионов одержал и «Интер», ранее уступивший мадридскому «Реалу» и «Брюгге». Миланцы на своем поле одолели «Шахтер» — 1:0. Причем решающий гол усилиями Карлоса Аугусто и ассистировавшего ему Генриха Мхитаряна они забили в меньшинстве, после удаления защитника Алессандро Бастони. Сейчас «Интер» делит 20-е место с «Манчестер Юнайтед», который потерпел крупное поражение от «Комо» в гостях — 1:4.
«Реал» с таким же счетом раскатал в Мадриде «РБ Лейпциг» и с девятью очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. Третью победу одержал и другой испанский клуб — «Бетис», выигравший 1:0 дома у «Фейеноорда». Севильцы идут пятыми. Второй стала «Астон Вилла», победившая у себя в Бирмингеме «Викинг» — 3:1. А вот «Спортинг» неожиданно оступился в домашнем матче с ЛАСКом — 2:3, откатившись с шестью очками на 12-е место. При этом на 11-е взлетел «Брюгге», разгромивший в родных стенах «Ланс» — 3:0.