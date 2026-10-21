Гарри Кейн показал весь арсенал

После того как накануне померились силами ПСЖ и «Барселона», в третьем туре сошлись еще два суперклуба из числа основных претендентов на титул в нынешней Лиге чемпионов — «Бавария» и «Арсенал». Причем если у лондонцев, начавших турнир с двух сухих побед, все было нормально, то мюнхенцы уже успели допустить непредвиденную осечку, сыграв вничью с «Викингом». К тому же во встрече с норвежской командой они потеряли не только два очка, но и самое дорогое, что у них есть, — Майкла Олисе, который сейчас стоит, по данным Transfermarkt, €180 млн. Звездного француза в Ставангере удалили с поля, что привело к автоматической дисквалификации на следующий матч с «Арсеналом».