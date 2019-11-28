Президент США Дональд Трамп подписал закон в поддержку протестующих в Гонконге. Ранее документ был одобрен Конгрессом. В нем от Госдепа требуется по меньшей мере раз в год убеждаться, что Гонконг сохраняет достаточно автономии от материкового Китая. Также в нем прописаны возможные санкции за нарушение прав человека.

Конгресс одобрил еще один законопроект, связанный с Гонконгом. Он также был подписан господином Трампом. Документ запрещает передачу полиции Гонконга средств для противодействия толпе, таких как слезоточивый газ, перцовые баллончики, резиновые пули и электрошокеры.

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«Я подписал эти законопроекты, руководствуясь уважением к президенту Си, Китаю и людям Гонконга»,— приводит Reuters выдержку из заявления президента США.

Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», позволяющий Вашингтону принимать меры против китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Специальном административном районе Гонконг.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Сенат США вступился за Гонконг».