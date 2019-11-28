«Зенит» попал на проходное место

После домашней победы в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов над «Лионом» — 2:0 — «Зенит» скинул французский клуб со второй строчки в таблице группы G и оказался очень близок к выходу в play-off главного еврокубка.

Расклад вроде бы не вынуждал «Лион», который перед этим туром занимал второе место в группе G и опережал располагавшийся на третьем «Зенит» на три очка, во что бы то ни стало рваться именно к победе. Но при появившемся в клубе чуть больше месяца назад тренере Руди Гарсии он вообще, кажется, не умеет нажимать на тормоза: все игры — веселые, открытые, во всех — ставка на атаку.

Лионцы «Зенит» поджали сразу же. Ну, или возможна иная трактовка, на которую намекали детали происходящего на поле: это сами зенитовцы с удовольствием позволили гостям себя поджать, насладиться ощущением хозяев положения, потому что распрямлять пружины контратак, выстреливать ими на обезлюдевшую чужую половину у петербуржцев выходило неплохо. У ворот лионского голкипера Антони Лопеша все время было неспокойно. Вот Сердар Азмуну с ходу лупит с линии штрафной и попадает в руки вратарю. А вот прострел Себастьяна Дриусси свистит вдоль «ленточки», и двум зенитовцам не хватает сантиметров, чтобы до него дотянуться. А вот Азмун после тонкого паса Артема Дзюбы проигрывает Лопешу сотую секунды в забеге к мячу…

А где-то через четверть часа после начала матча «Зенит» захотел режим сменить — и от формального давления «Лиона» не осталось и следа. Теперь игра не реже шла на лионской половине, и продуктивность «Зенита» в деле сооружения моментов от этого нисколько не страдала. У «Лиона» с его даже без травмированного Мемфиса Депая приличным набором шустрых игроков в составе, заточенных в принципе под такие ситуации — под убегание, прошло три-четыре перспективных, но не то чтобы смертельно опасных выпада. У «Зенита» их было вдвое больше. И сказать, что гол созревал, будет не слишком явным преувеличением.

Он почти созрел, когда Азмун выскочил на ловкий пас «черпачком» от Далера Кузева и на этот раз Лопеша опередил, проткнув мимо него мяч. Тот стукнулся в стойку. А перед перерывом гол дозрел окончательно.

«Зенит» подавал у ворот угловой, и он вылился в то, во что регулярно выливаются верховые подачи в исполнении петербуржцев. Дзюба, монументально расположившийся в центре штрафной, отклеился от опекавшего его Марселу и точно пробил головой. Причем форварду, по сути, даже не потребовалось прыгать… Лионцы ринулись к арбитру Даниэле Орсато, требуя от него включить VAR: им казалось, что Азмун, который неподалеку от Дзюбы боролся за позицию с защитником, нарушал правила, толкая того рукой, но Орсато своего мнения пересматривать не собирался — гол, «чистый», легальный, был.

А после перерыва соль игры кардинально изменилась. «Лион» снова насел, но теперь уже по-настоящему плотно, даже жестоко. А у «Зенита» долго не было сил, чтобы хотя бы на минутку, на полминутки задержать мяч у себя. Потери шли постоянно, а к петербуржской штрафной подкатывалась одна атакующая волна за другой, заставляя защитников и опорника Вильмара Барриоса трудиться как проклятых. Это была, конечно, неприятная для трибун картина. Наверняка они успокаивали себя тем, что «Лион», каким бы серьезным ни было его превосходство, чересчур простоват, что ли. Но ведь количество имеет свойство переходить в качество. А количество подходов к воротам, ударов у гостей было чрезвычайно солидным.

В конце концов «Зенит», помучившись, пожар, однако, погасил. Нет, в этот день прогнуться он не мог. А в концовке, уже при игре равной, Магомед Оздоев пальнул с двух десятков метров и с помощью рикошета попал в цель.

Победа вплотную придвинула «Зенит» к выходу в play-off. Перед заключительным туром у него столько же очков, сколько у «Лиона», но по результатам личных встреч (во Франции была ничья — 1:1) петербуржцы впереди. Завершит групповой этап «Зенит» гостевым матчем с аутсайдером группы «Бенфикой»: перед этим туром она отставала от российской команды на балл и поздно ночью встречалась в гостях с лидером квартета «Лейпцигом». «Лион» в своем последнем матче раунда принимает немецкий клуб.

Алексей Доспехов