В ИКИ РАН назвали дату пика звездопада Ориониды
Метеорный поток Ориониды будет на пике интенсивности в ночь на 22 октября. Об этом сообщил Институт космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram.
Звездопад, сформированный частицами хвоста кометы Галлея, можно будет наблюдать на протяжении всей ночи, начиная с 23:00 по местному времени.
Радиант потока расположен в созвездии Ориона вблизи звезды Бетельгейзе. В начале ночи он появится в восточной части неба, к середине ночи переместится на юго-восток, а ближе к рассвету — к югу. Сама комета Галлея вновь приблизится к Земле только в 2061 году.
По информации ИКИ РАН, астрономическое явление будет видно и в городах, однако из-за городского освещения интервалы между яркими метеорами могут составлять 20–30 минут. На темном небе падающие звезды будут видны каждые несколько минут. Ориентиром может стать Большая Медведица — если созвездие различимо, то удастся увидеть и звездопад.