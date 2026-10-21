В ИКИ РАН назвали дату пика звездопада Ориониды

По информации ИКИ РАН, астрономическое явление будет видно и в городах, однако из-за городского освещения интервалы между яркими метеорами могут составлять 20–30 минут. На темном небе падающие звезды будут видны каждые несколько минут. Ориентиром может стать Большая Медведица — если созвездие различимо, то удастся увидеть и звездопад.