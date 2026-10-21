Акции Berkshire Hathaway установили новый исторический максимум
Акции инвесткомпании Berkshire Hathaway достигли нового исторического максимума, сообщает Bloomberg. На торгах в Нью-Йорке акции класса B выросли на 3,2% — до $543,06.
Котировки превысили предыдущий рекорд, зафиксированный 2 мая 2025 года, накануне объявления 95-летнего Уоррена Баффета об уходе с поста генерального директора после почти шестидесяти лет руководства.
Как отмечает агентство, рост акций стал поддержкой для преемника господина Баффета — канадского бизнесмена Грега Абеля. Он стал гендиректором инвесткомпании с 1 января этого года.
Меньше чем за год работы 64-летний руководитель провел кадровые перестановки, возобновил обратный выкуп акций и заключил две крупные сделки: приобрел девелоперскую компанию Taylor Morrison Home Corp., а также поддержал инвестиции холдинга Alphabet в сфере искусственного интеллекта.
Ожидается, что финансовые результаты за третий квартал Berkshire Hathaway опубликует 7 ноября.