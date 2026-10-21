Акции Berkshire Hathaway установили новый исторический максимум

Меньше чем за год работы 64-летний руководитель провел кадровые перестановки, возобновил обратный выкуп акций и заключил две крупные сделки: приобрел девелоперскую компанию Taylor Morrison Home Corp., а также поддержал инвестиции холдинга Alphabet в сфере искусственного интеллекта.