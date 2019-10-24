Как развивались события в Гонконге

В феврале 2019 года правительство Гонконга предложило поправки к закону об экстрадиции, позволяющие заключать такие договоры с Макао, Тайванем и материковым Китаем. Жители города посчитали, что нововведения могут быть использованы против диссидентов и оппозиции.

31 марта и 28 апреля прошли первые акции протеста, организованные «Фронтом за гражданские права». По сообщениям организации, во второй акции приняли участие 130 тыс. человек.

9 июня состоялась третья акция. По сообщениям организаторов, в марше протеста приняли участие 1,03 млн человек, по данным полиции — 240 тыс.

12 июня, в день рассмотрения законопроекта во втором чтении, протестующие собрались у здания Законодательного совета Гонконга, заблокировав движение. Была объявлена всеобщая забастовка, которую поддержали около 100 компаний.

15 июня глава Гонконга Кэрри Лам заявила о приостановке рассмотрения законопроекта в парламенте. Митингующие назвали это «уловкой» и потребовали выполнить все их требования, в число которых добавились расследование жестоких действий полиции, введение всеобщего избирательного права, амнистия всем протестующим, отставка Кэрри Лам.

16 июня прошла самая масштабная акция протеста в истории города. По данным организаторов, на улицы вышло около 2 млн человек.

1 июля демонстранты штурмом захватили здание парламента Гонконга и устроили там погром.

5 августа в Гонконге прошла крупнейшая забастовка, результатом которой стал транспортный коллапс. По данным Конфедерации профсоюзов города, в ней приняли участие 350 тыс. человек.

18 августа очередной марш протеста собрал, по данным организаторов, около 1,7 млн человек. Беспорядки и забастовки в Гонконге продолжились в еженедельном режиме.

23 октября правительство Гонконга официально отозвало законопроект об экстрадиции.