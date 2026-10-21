Цены принимают товарный вид
Бизнес просит ускорить создание индикаторов для рыбной продукции
Рыбопромышленники просят власти установить срок и механизм формирования национального ценового индикатора для рыбопродукции. Его создание изначально было целью введения обязательной регистрации внебиржевых сделок, но порядок реализации остался размытым. Сейчас регистрация охватывает 60% продаж, эти сведения аккумулируются на четырех разных площадках.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву предложение рекомендовать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) представить до конца 2026 года доклад о формировании национального ценового индикатора для рыбопродукции. Об этом говорится в материалах, направленных по итогам сентябрьских слушаний в Общественной палате (есть у “Ъ”).
Проработка вопроса полностью на стороне Федеральной антимонопольной службы, пояснил собеседник “Ъ” в правительстве. ФАС проанализирует поступающую от товарных бирж информацию до конца 2026 года, сказали “Ъ” в самой службе. Будет произведена оценка ликвидности предоставляемой информации и принято решение о возможности формирования национального ценового индикатора.
Сделки с рыбопродукцией от 10 тонн регистрируются на биржах с ноября 2025 года добровольно, а с марта 2026-го — в обязательном порядке. Требование действует при реализации основных промысловых рыб — минтая, сельди, горбуши, скумбрии атлантической, кеты, нерки, трески и пикши. Согласно Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, сейчас биржи аккумулируют сведения о 60% сделок с рыбной продукцией на российском рынке.
3,87 миллиона тонн рыбы и морепродуктов
добыли в России на 19 октября 2026 года, по данным Рыбного союза
ФАС при обосновании введения требования отмечала, что данные о сделках позволят сформировать национальные ценовые индикаторы на рыбопродукцию и отследить, на каком этапе происходит скачок цен, напоминает председатель Общественного совета при Росрыболовстве и профильной комиссии РСПП Герман Зверев. Национальные ценовые индикаторы, по словам господина Зверева, должны стать публичными. Cроки размещения данных утверждаются методикой расчета или отдельным актом ЦБ.
Но методика расчета и сами индикаторы, по словам эксперта, пока не представлены. Председатель Рыбного союза Александр Панин отмечает, что изначально задача ставилась в общем виде, без конкретного срока. Предложение РСПП, по его словам, впервые определяет какие-то временные рамки. Индикатор должен быть публичным и обезличенным, иначе речь пойдет скорее об инструменте контроля и его ценность для бизнеса будет неочевидна, отмечает он. Открытые же данные могут быть ценовым ориентиром при заключении контрактов, объективной базой для государственных решений.
На Петербургской бирже “Ъ” рассказали, что с 1 марта 2026 года на площадке зарегистрированы сделки по реализации более 600 тыс. тонн рыбопродукции.
Работа по сбору, стандартизации и классификации данных идет регулярно, говорят там. Ключевой проблемой на бирже считают распределение массива данных между четырьмя площадками. Это приводит к снижению ликвидности и репрезентативности рассчитываемых показателей. Часть данных поступает на биржи, которые не имеют опыта расчета индексов, отметил представитель Петербургской биржи.
На Национальной товарной бирже развитие биржевых торгов товарами агропромышленного комплекса и формирование признаваемых товарных индикаторов называют своим приоритетом. В АО «Биржа ЦТС» говорят, что платформа в этом году зарегистрировала 80 тыс. договоров с рыбопродукцией на 75 тыс. тонн. Основная задача сейчас — накопление достоверной и репрезентативной информации, пока прошел относительно небольшой срок для формирования полноценного национального ценового индикатора, заметили там.
Рекомендации РСПП, изложенные в письме к Дмитрию Патрушеву, касаются также концептуальной и технической донастройки самого механизма регистрации сделок. Александр Панин среди сложностей при регистрации внебиржевых сделок выделяет отсутствие порядка предоставления сведений, неполные справочники, невозможность корректировки данных, большой объем документооборота, различный интерфейс и порядок работы бирж. Системы, по его словам, дорабатываются, но многие вопросы до сих пор не закрыты. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) называют главной проблемой общую неготовность системы. Предприятия столкнулись с техническими сбоями, неполными справочниками и вопросами к порядку исправления отчетности, отмечают там.
На Национальной товарной бирже пояснили, что информации о сложностях работы рыбопромышленников с сервисом у биржи нет. На бирже ЦТС говорят, что возникающие у участников технические и организационные вопросы оперативно решаются. Перебои вызывают опасения бизнеса из-за риска существенных штрафов. Непредставление отчетов о сделках и подача недостоверных сведений предполагают штрафы до 500 тыс. руб. за каждое нарушение, говорят в АСРФ. Но в организации уточняют, что взыскания могут применить лишь по результатам проверок, информации о которых пока нет.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 9