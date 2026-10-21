Цены принимают товарный вид

Но методика расчета и сами индикаторы, по словам эксперта, пока не представлены. Председатель Рыбного союза Александр Панин отмечает, что изначально задача ставилась в общем виде, без конкретного срока. Предложение РСПП, по его словам, впервые определяет какие-то временные рамки. Индикатор должен быть публичным и обезличенным, иначе речь пойдет скорее об инструменте контроля и его ценность для бизнеса будет неочевидна, отмечает он. Открытые же данные могут быть ценовым ориентиром при заключении контрактов, объективной базой для государственных решений.