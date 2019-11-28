Патриотизм — последнее прибежище «Е.Н.О.Т.ов»

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) назвал преступной деятельность региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества» (известна как частная военная компания (ЧВК) «Е.Н.О.Т. корп.»). Лидер организации Роман Теленкевич и несколько ее рядовых участников, отличившихся на Востоке Украины, в Сирии и Крыму, обвиняются в бандитизме, вымогательствах, разбоях и кражах. Причем, совершая нападения, считает следствие, «еноты» действовали по приказам своих предполагаемых кураторов из ФСБ.

РОО Е.Н.О.Т., официально зарегистрированную в Москве, преступной назвал следователь по особо важным делам следственного управления СКР по Краснодарскому краю Анатолий Шутенко. 14 октября этого года следователь Шутенко, рассмотрев пять своих же рапортов об обнаружении признаков преступления, вынес столько же постановлений о возбуждении уголовных дел. В соответствии с ними сотрудники управления ФСБ по Москве и области майоры Александр Мрищук и Антон Барякшев стали подозреваемыми в организации преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ), банды (ст. 209 УК РФ), а также разбоев и краж (ст. 162 и ст. 158 УК РФ). Причем приказы, якобы поступавшие руководителю РОО Роману Теленкевичу от чекистов, исполняли неустановленные лица из Е.Н.О.Т., а сама организация, как следовало из постановлений следователя, фактически являлась структурным звеном ОПС и банды для решения силовых вопросов.

«Согласно уставу, РОО Е.Н.О.Т. создана для содействия военно-патриотическому воспитанию молодежи, в том числе путем организации изучения и сохранения исторических материалов, поддержания и развития высоких духовно-нравственных традиций, представляющих собой составную часть гражданского общества, и т. д.,— отмечается в материалах дела.— При этом фактической целью данной организации являлась маскировка планируемой преступной деятельности по оказанию услуг, связанных с розыском лиц, слежкой, адресной установкой, запугиванием, хищением имущества, нападений и других неправомерных действий».

По версии следствия, следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР и чекисты привлекали «енотов» к оперативной работе, а последние затем еще и в качестве исполнителей преступлений.

Якобы они вначале вместе с официальными силовиками приходили на обыски в офисах и домах в столичном регионе, а затем, уже после них, выносили оставшееся добро, в том числе компьютеры и мобильные телефоны. Таким образом в декабре 2016 года они похитили деньги и ценности на общую сумму 4,8 млн руб. у фигурантов уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ч. 2 ст. 194 УК РФ). Через три года пострадавшие написали заявления. Их подача совпала с тем, что оказавшиеся под следствием за другое преступление — вымогательство (ст. 163 УК РФ) в Туапсе участники РОО во главе с Романом Теленкевичем признали свою вину, заявив о причастности к нападениям московских чекистов. Несмотря на то что в деле оказались военнослужащие, в руководстве СКР решили, что расследование должно вестись «гражданскими» следователями, причем в Краснодарском крае, а не в Москве, на которую приходится больше всего вменяемых группе преступлений.

Как уже сообщал “Ъ” (см. номер от 19 ноября), майоры Мрищук и Барякшев были арестованы по ходатайству следственного управления СКР Краснодарским гарнизонным военным судом. Однако через 18 дней, 31 октября, Южный окружной военный суд (ЮОВС) распорядился немедленно освободить из СИЗО Александра Мрищука. Апелляционная инстанция не только признала, что он был арестован с множеством процессуальных нарушений, но и усомнилась в том, что было само событие преступлений. Как сообщили “Ъ” в ЮОВС, ходатайствовать о продлении ареста майора Барякшева следствие само не стало. Офицера освободили, и он вернулся в Москву к своей жене и двум детям. На работе майор не появляется, от своих прежних адвокатов отказался и, как полагают собеседники “Ъ”, мог признать свою вину и начать сотрудничать со следствием, возможно, попав под программу госзащиты.

Тем временем само уголовное дело, в котором активно поучаствовали сотрудники управления собственной безопасности ФСБ, вызвало много вопросов как в центральном аппарате СКР, так и в самой спецслужбе.

Контрольное управление ФСБ даже решило проверить своих коллег в связи с данным расследованием.

Следует отметить, что, по данным из открытых источников, члены Е.Н.О.Т. отличились в кампаниях на востоке Украины и в Сирии, а также при присоединении Крыма к России. Сами участники организации отмечали, что это были не боевые, а гуманитарные операции, но при этом на фото и видеозаписях фигурировали в основном в камуфляже с различным оружием. В 2016 году глава Крыма Сергей Аксенов объявил благодарность Роману Теленкевичу как члену Союза добровольцев Донбасса «за мужество и высокий патриотизм в защите конституционных прав и свобод жителей Крыма».

Кстати, ранее столь серьезные вопросы у правоохранительных органов возникали только к прообразу всех российских ЧВК — ООО «Славянский корпус». В 2014 году Вадим Гусев и Евгений Сидоров — руководители ООО, которое являлось «дочкой» зарегистрированной в Гонконге Slavonic Corps Limited,— были осуждены за наемничество (ст. 359 УК РФ). В 2013 году они отправили в Сирию 250 бывших российских военных, которые якобы должны были охранять объекты энергетики, но в итоге оказались на войне.

Николай Сергеев