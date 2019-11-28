В Ираке протестующие подожгли иранское консульство

Митингующие в Ираке штурмовали иранское консульство в Наджафе, они подожгли здание, передает Reuters. Сотрудники диппредставительства были эвакуированы в последнюю минуту перед штурмом, рассказали в полиции. Сообщений о пострадавших не поступало.

Местные власти ввели комендантский час после инцидента. «Мы требуем реформ, мы требуем положить конец коррупции»,— заявил один из протестующих в Басре. Протесты начались в Багдаде 1 октября и распространились на южные города Ирака.

На той неделе в Минздраве Ирака сообщили, что число погибших во время протестов достигло 111 человек. Это была первая официальная цифра, обнародованная властями с 25 октября. СМИ тогда сообщали о 339 погибших.

Участники демонстраций обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. Волнения охватили в основном Багдад и южные районы страны.

О том, как протесты в Ираке обернулись против соседнего Ирана,— в материале “Ъ” «Иран, вон!».