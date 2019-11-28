Главные анонсы 28 ноября

В Бишкеке пройдет саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на уровне глав государств с участием президента России Владимира Путина. Господин Путин также проведет встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Они обсудят ход выполнения поручений по двустороннему сотрудничеству, которые были даны по итогам предыдущих контактов на высшем уровне.

В Мещанском районном суде Москвы пройдет 19-е заседание по делу «Седьмой студии». Накануне судья Олеся Менделеева открыла заседание, выяснила, что главный обвиняемый Кирилл Серебренников до сих пор находится на больничном, и перенесла слушания. Хроника «театрального процесса»

В подмосковных Химках в мировом суде огласят приговор члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту. Он обвиняется в угрозах жизни двум журналистам НТВ. Прокурор попросил назначить господину Удоту 350 часов обязательных работ. Подробнее о деле

В Праге пройдет встреча члена Совета федерации, бывшего замглавы МИД РФ Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе. Встречу может осложнить скандал: на прошлой неделе в Южной Осетии по обвинению в незаконном пересечении границы арестован грузинский врач Важа Гаприндашвили. Зураб Абашидзе рассказал в интервью “Ъ” том, может ли скандал сорвать переговоры.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

В Риме высшая судебная инстанция Италии рассмотрит апелляцию по делу арестованного по запросу США Александра Коршунова — топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации. Кроме того, господин Коршунов заочно арестован Басманным районным судом Москвы. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Обстоятельства дела пока не разглашаются. Подробнее

Чем известен Александр Коршунов Читать далее

Состоятся матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы UEFA. Российский «Краснодар» примет швейцарский «Базель» в 18:50. В Москве в 20:55 ЦСКА сыграет с болгарским «Лудогорцем». Оба матча покажет телеканал «Матч ТВ».

В Москве пройдет ежегодное Олимпийское собрание. В нем примут участие представители спортивных федераций, территориальных олимпийских советов, олимпийских академий и других организаций-членов Олимпийского комитета России, а также известные тренеры и спортсмены. Напомним, на этой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опублковало рекомендации Комитета по соответствию (CRC) исполкому WADA. Российским спортсменам могут разрешить выступать исключительно под нейтральным флагом не только на Олимпиаде в Токио, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года. Подробнее