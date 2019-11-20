Сенат США вступился за Гонконг

Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», позволяющий Вашингтону принимать меры против китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Специальном административном районе Гонконг. После согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект передадут президенту США Дональду Трампу на подпись. Тем временем в администрации Трампа опасаются, что закон может отрицательно сказаться на ходе торговых переговоров Пекина и Вашингтона.
«Гонконг, мы слышим тебя. Мы — на твоей стороне»,— написал в Twitter американский сенатор Марко Рубио, который внес законопроект о Гонконге. В последнее время редко случается, когда демократы и республиканцы демонстрируют столь редкое единодушие. «Сенат занял твердую позицию в поддержке населения Гонконга… Это важный шаг в привлечении Коммунистической партии Китая к ответственности за подрыв автономии города»,— заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.
Принятие законопроекта верхней палатой Конгресса вызвало незамедлительную реакцию в Пекине, назвавшем его «неприкрытым вмешательством в дела Гонконга».
Действительно, законопроект предоставляет Вашингтону новые рычаги давления на Пекин. Во-первых, администрация Дональда Трампа должна будет в течение 180 дней подготовить доклад, содержащий перечисление должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге,— против них будут введены санкции.
Во-вторых, закон обязывает госсекретаря США не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг имеет достаточную автономию, чтобы сохранить особый статус в отношениях с Вашингтоном. Согласно закону о политике в отношении Гонконга от 1992 года, город сохраняет особые преференции в торговле с США вне зависимости от того, входит ли он в состав КНР или нет. Если в Вашингтоне решат, что автономия Гонконга нарушается, торговые преференции отменят.
Также в новом законопроекте отдельно оговаривается положение ведущей силы гонконгских протестов — студентов. В тексте документа сказано, что аресты и задержания китайской полицией не повлияют на выдачу студентам американских виз.
В последнее время ситуация в Гонконге предельно обострилась. В прошлые выходные протестующие студенты забаррикадировались в Гонконгском политехническом университете, который полиции пришлось брать штурмом. Во вторник полиция арестовала 1,1 тыс. протестующих, изъяв у них более 3 тыс. «коктейлей Молотова». Всего за время протестов было арестовано 4,4 тыс. человек, около 40% из них — студенты.
После окончательного согласования текста законопроекта обеими палатами документ передается на подпись президенту. В этой ситуации Дональд Трамп может подписать закон в течение десяти дней, либо не делать этого, после чего закон вступит в силу без участия президента. Еще один возможный сценарий — президент может воспользоваться правом вето и отправить закон на доработку в Конгресс, но его вето можно преодолеть двумя третями голосов в обеих палатах.
«Даже если президент воспользуется правом вето, широкая поддержка законопроекта в обеих палатах позволит его легко преодолеть»,— пояснил “Ъ” юрист, специалист по законодательству КНР Павел Бажанов.
Президент Трамп, ранее заявлявший о намерении заключить соглашение «первой фазы» — временное перемирие в американо-китайской торговой войне, оказался меж двух огней. Многие чиновники в администрации Дональда Трампа беспокоятся, что новый законопроект может сорвать торговые переговоры с Китаем. В то же время антикитайские настроения слишком сильны и среди демократов, и среди республиканцев — этот фактор также должен им учитываться. Сам Дональд Трамп по поводу законопроекта пока не высказывался.
Однако сторонникам заключения торговой сделки не стоит волноваться по поводу законопроекта. «Принятие закона никак не связано с торговой войной. Вряд ли вступление в силу закона "О правах человека и демократии Гонконга" сильно повлияет на ход переговоров и приведет к более жесткой позиции Пекина в вопросах соглашения "первой фазы" — у сторон слишком много разногласий. При этом администрация Трампа находится в сложной ситуации из-за процесса импичмента, и президент может пойти на соглашение с Конгрессом по вопросу Гонконга, чтобы еще больше не накалять атмосферу»,— пояснил “Ъ” руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.
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