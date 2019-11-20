Сенат США вступился за Гонконг

Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект «О правах человека и демократии в Гонконге», позволяющий Вашингтону принимать меры против китайских чиновников, ответственных за нарушение прав человека в Специальном административном районе Гонконг. После согласования текста обеими палатами Конгресса законопроект передадут президенту США Дональду Трампу на подпись. Тем временем в администрации Трампа опасаются, что закон может отрицательно сказаться на ходе торговых переговоров Пекина и Вашингтона.

«Гонконг, мы слышим тебя. Мы — на твоей стороне»,— написал в Twitter американский сенатор Марко Рубио, который внес законопроект о Гонконге. В последнее время редко случается, когда демократы и республиканцы демонстрируют столь редкое единодушие. «Сенат занял твердую позицию в поддержке населения Гонконга… Это важный шаг в привлечении Коммунистической партии Китая к ответственности за подрыв автономии города»,— заявил председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш.

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Принятие законопроекта верхней палатой Конгресса вызвало незамедлительную реакцию в Пекине, назвавшем его «неприкрытым вмешательством в дела Гонконга».

Действительно, законопроект предоставляет Вашингтону новые рычаги давления на Пекин. Во-первых, администрация Дональда Трампа должна будет в течение 180 дней подготовить доклад, содержащий перечисление должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге,— против них будут введены санкции.

Во-вторых, закон обязывает госсекретаря США не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг имеет достаточную автономию, чтобы сохранить особый статус в отношениях с Вашингтоном. Согласно закону о политике в отношении Гонконга от 1992 года, город сохраняет особые преференции в торговле с США вне зависимости от того, входит ли он в состав КНР или нет. Если в Вашингтоне решат, что автономия Гонконга нарушается, торговые преференции отменят.

Также в новом законопроекте отдельно оговаривается положение ведущей силы гонконгских протестов — студентов. В тексте документа сказано, что аресты и задержания китайской полицией не повлияют на выдачу студентам американских виз.

В последнее время ситуация в Гонконге предельно обострилась. В прошлые выходные протестующие студенты забаррикадировались в Гонконгском политехническом университете, который полиции пришлось брать штурмом. Во вторник полиция арестовала 1,1 тыс. протестующих, изъяв у них более 3 тыс. «коктейлей Молотова». Всего за время протестов было арестовано 4,4 тыс. человек, около 40% из них — студенты.

После окончательного согласования текста законопроекта обеими палатами документ передается на подпись президенту. В этой ситуации Дональд Трамп может подписать закон в течение десяти дней, либо не делать этого, после чего закон вступит в силу без участия президента. Еще один возможный сценарий — президент может воспользоваться правом вето и отправить закон на доработку в Конгресс, но его вето можно преодолеть двумя третями голосов в обеих палатах.

«Даже если президент воспользуется правом вето, широкая поддержка законопроекта в обеих палатах позволит его легко преодолеть»,— пояснил “Ъ” юрист, специалист по законодательству КНР Павел Бажанов.

Президент Трамп, ранее заявлявший о намерении заключить соглашение «первой фазы» — временное перемирие в американо-китайской торговой войне, оказался меж двух огней. Многие чиновники в администрации Дональда Трампа беспокоятся, что новый законопроект может сорвать торговые переговоры с Китаем. В то же время антикитайские настроения слишком сильны и среди демократов, и среди республиканцев — этот фактор также должен им учитываться. Сам Дональд Трамп по поводу законопроекта пока не высказывался.

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Однако сторонникам заключения торговой сделки не стоит волноваться по поводу законопроекта. «Принятие закона никак не связано с торговой войной. Вряд ли вступление в силу закона "О правах человека и демократии Гонконга" сильно повлияет на ход переговоров и приведет к более жесткой позиции Пекина в вопросах соглашения "первой фазы" — у сторон слишком много разногласий. При этом администрация Трампа находится в сложной ситуации из-за процесса импичмента, и президент может пойти на соглашение с Конгрессом по вопросу Гонконга, чтобы еще больше не накалять атмосферу»,— пояснил “Ъ” руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

Андрей Федотов