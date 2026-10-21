Землю — крестьянам
Право аренды государственных участков предложено дать только аграриям с субсидиями
Брать в аренду земельные участки сельхозназначения смогут только аграрии, которые уже получают господдержку,— речь прежде всего идет о представителях малого и среднего бизнеса. Законопроект с такими изменениями внесла в Госдуму группа депутатов-единороссов. В Минсельхозе идею поддерживают, полагая, что ее реализация сделает механизм предоставления участков более адресным и обеспечивающим их целевое использование. Эксперты, однако, указывают на потенциальное снижение уровня конкуренции в АПК из-за таких поправок и на лишение возможности аренды земель теми, кто «не умеет» получать госсубсидии.
Право участвовать в аукционах на аренду государственных и муниципальных земель сельскохозяйственного назначения получат исключительно действующие сельхозпроизводители, прежде всего — из сектора малого бизнеса. Соответствующие изменения в Земельный кодекс предложила группа депутатов, в числе которых зампред нижней палаты Алексей Гордеев и глава аграрного комитета Владимир Кашин. Согласно внесенному ими в Госдуму 19 октября законопроекту, участвовать в аукционах на такие участки смогут сельхозорганизации и фермерские хозяйства, являющиеся получателями господдержки.
Такая поддержка сейчас предоставляется прежде всего субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) — и для участия в соответствующих госпрограммах они уже подтвердили свою принадлежность к аграрному бизнесу и получение дохода именно от реализации сельхозпродукции.
Арендовать государственные или муниципальные земли сельхозназначения сейчас можно на срок до пяти лет без торгов либо победив в конкурсе, который объявляется при наличии нескольких претендентов на участок. В Минсельхозе, поддерживающем депутатский законопроект, пояснили “Ъ”, что действующий порядок допускает участие в аукционах и тех, кто не занимается сельским хозяйством, и «это может ограничивать доступ к земельным ресурсам сельхозпроизводителей». Изменения направлены на то, «чтобы сделать механизм предоставления участков более адресным, обеспечить их использование по целевому назначению и повысить доступность земли для тех, кто непосредственно занимается сельхозпроизводством», пояснили в министерстве.
Согласно законопроекту, если на землю будет претендовать компания из сектора малого предпринимательства, к аукциону допустят только бизнес такого же размера, что избавит небольшие хозяйства от конкуренции с крупными холдингами. Как сказано в пояснительной записке к проекту, компании, не занимающиеся сельским хозяйством, смогут получать участки в общем порядке, предусмотренном Земельным кодексом, а хозяйства, не получающие господдержки — воспользоваться «иными льготными механизмами», например реализуя масштабные инвестпроекты.
Потребность в предложенных депутатами изменениях действительно есть, сказал “Ъ” зампред ассоциации «Народный фермер Кубани» Алексей Корниенко. «В нашей практике был случай, когда фермеру отказали в допуске к торгам, сославшись на то, что его хозяйство действует без образования юридического лица»,— рассказывает фермер.
Директор департамента налогов и права компании ДРТ Екатерина Котова отмечает, что злоупотребления со стороны инвесторов в части использования земель возможны, но в законодательстве уже есть эффективный механизм изъятия таких участков в случае, если они не используются по целевому назначению в течение трех и более лет.
Предложения логичны, но требуют доработки, считает первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, фермер, который не получает субсидий (например, из-за несоответствия формальным критериям), автоматически лишается доступа к аукционам. Поэтому лучшими критериями допуска, полагает он, могли бы быть такие показатели, как выручка от реализации сельхозпродукции, наличие техники, опыт работы. К тому же нужно исключить использование крупными холдингами дочерних структур под видом МСП и обеспечить доступ к аукционам начинающих фермеров.
В результате изменения, полагает первый заместитель гендиректора фонда «Институт экономики города» и эксперт Общественного совета при Минстрое Виктор Агеев, «доступ к земле получат не те, кто лучше хозяйствует, а те, кто успешнее умеет получать субсидии». Критерий господдержки, добавляет менеджер центра компетенций в АПК компании «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук, отсекает добросовестных игроков, не нуждающихся в субсидиях, а запрет на участие крупных компаний может привести к сговорам и недополучению доходов бюджетами из-за снижения конкуренции. Системное решение проблемы эксперт видит не в ограничении доступа к торгам, а в ужесточении контроля за реальным использованием уже выданных участков.
Газета «Коммерсантъ» №196от 22.10.2026, стр. 2