Госминистр ОАЭ Лана Заки Нуссейбе выдвинулась на пост генсека ООН
Госминистр ОАЭ по иностранным делам и бывшая постпред страны при ООН Лана Заки Нуссейбе сообщила о выдвижении своей кандидатуры на пост генерального секретаря ООН.
«Я выдвигаю свою кандидатуру на пост генерального секретаря, поскольку убеждена: настал момент действовать с большей решимостью — действовать на опережение, объединять людей вопреки разногласиям и продвигать работу вперед до достижения конкретных результатов»,— сказала она (цитата по AFP).
Второй пятилетний срок генсека ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря. Во время последнего неформального рейтингового голосования о его преемнике в Совете Безопасности ООН каждый из семи претендентов получил как минимум по два вето от постоянных членов.
Фаворитом гонки остается Ребека Гринспан из Коста-Рики. Согласно принципу ротации, следующий пост генсека ООН должен достаться представителю Латинской Америки.
В 2013 году Лана Заки Нуссейбе стала первой женщиной, назначенной на должность постпреда ОАЭ при ООН. Она занимала этот пост до 2024 года.