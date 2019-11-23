Президент пропишет обновления

Сегодня Владимир Путин намерен посетить съезд «Единой России». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вчера председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев фактически объявил этот съезд предвыборным. Грядущий съезд правящей партии пройдет в необычных для партии условиях: рейтинги невысоки, а избиратели требуют перемен. “Ъ” опросил экспертов, сможет ли появление Владимира Путина на съезде оказать партии электоральную поддержку.

До сих пор Владимир Путин принимал участие в основном в предвыборных съездах партии — перед думской кампанией 2016 года, а также в преддверии президентских выборов 2012 и 2018 годов, где «Единая Россия» заявляла о своей поддержке его кандидатуры. Поддержку единороссов Владимир Путин получал вне зависимости от того, баллотировался ли он от партии или в качестве самовыдвиженца.

В пятницу Дмитрий Медведев, выступая на встрече с активом местных и первичных отделений партии, сообщил, что съезд в субботу сосредоточится на кампании по выборам в Госдуму 2021 года. «Будем обсуждать, как нам готовиться к выборам, включая, естественно, выборы в Госдуму, которые достаточно скоро»,— сказал он. Таким образом, XIX съезд «Единой России» официально стал предвыборным. Впервые в истории ЕР такой съезд проходит не только за два года до самих думских выборов, но и перед региональной выборной кампанией, которая начнется в следующем году. На прошлой неделе ВЦИОМ опубликовал два исследования: опрос об отношении к самой партии и «Прекрасная "Единая Россия" будущего» — об отношении к идее сменяемости партии власти в целом. Результаты исследований показывают, что текущий рейтинг ЕР равен 34%, а 51% россиян полагают, что правящая партия должна периодически меняться. Количество сторонников сменяемости правящих партий выше в крупных городах, где сосредоточено основное население страны,— 52% опрошенных.

И хотя рейтинги других «системных» политических партий еще ниже (КПРФ — 13%, ЛДПР — 11%, «Справедливой России» — 6%, «Яблока» — 3%), а исследователи ВЦИОМа считают, что «потенциально 60% россиян готовы отдать свои голоса "Единой России"», результаты прошедших в сентябре этого года выборов не могут не беспокоить руководство партии. Все выдвинутые партией губернаторы победили в этом году с большим отрывом, но результаты выборов в региональные парламенты принесли смешанные результаты. Выборы в Хабаровском крае были правящей партией полностью проиграны. Избирательная кампания в Мосгордуму впервые за много лет превратилась в скандал и вызвала массовые протесты горожан, судебные процессы по итогам которых тянутся до сих пор. Кроме того, в четырех регионах партия власти не набрала 50% голосов по спискам. Большинство пришлось добирать за счет одномандатников, выступавших как независимые кандидаты. В Севастополе «Единая Россия» получила по все тем же спискам 38,13% по сравнению с 76,67% в 2014 году, на первых после присоединения Крыма и Севастополя к России выборах. Партии требуется электоральная поддержка. Опрошенные “Ъ” политологи разошлись во мнениях о том, сможет ли ее оказать выступление Владимира Путина на предстоящем съезде.

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов считает, что в 2020 году будет непростой для партии цикл выборов в заксобрания и горсоветы, поэтому этот съезд, его кадровые и политические решения являются всего лишь отправной точкой для ЕР на региональных выборах 2020 года, последним замером сил перед думской кампанией. По его словам, в Кремле продолжают рассматривать партию как опору к выборам в Госдуму в 2021 году и появление Владимира Путина на съезде укрепит веру партийцев в это. В своем обращении к партийцам президент сделает акцент на вопросах реализации нацпроектов на местах, предполагает он. «Глава государства может затронуть проблему рассинхронизации действий муниципального уровня и региональных властей. Если на уровне взаимодействия региональной власти и органов МСУ в реализации социальных проектов происходят сбои, то ЕР могла бы внести свою лепту в их налаживание. Владимир Путин всегда подчеркивает, что опирается на ЕР в своей работе и рассчитывает на нее как на партию, берущую на себя ответственность за происходящее в стране»,— напомнил господин Пожалов.

Член высшего совета ЕР, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов отмечает, что «Единая Россия» является оператором «путинского большинства», ряд губернаторов возглавили региональные отделения партии. Он считает, что съезд — это еще не старт кампании 2021 года, а лишь завершение подготовки к старту.

Политолог Александр Кынев считает, что в ЕР сейчас идет жесткая борьба за разделение портфелей в исполкоме: свое влияние пытается сохранить спикер Госдумы Вячеслав Володин, чему оказывают сопротивление амбициозный секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак и администрация президента. Критика партии от президента возможна, но в гомеопатических дозах, полагает он. Президент скажет про обновление и важность работы ЕР, отметив, что, может, партия в чем-то и ошибается, но, кроме нее, никого нет. Партия исторически опиралась на рейтинги Владимира Путина, напоминает Александр Кынев. «Пока единороссы не видят угрозу, которая бы привела к смене концепции, но все могут изменить предстоящие в следующем году региональные выборы. Нельзя исключать перезапуск партийного проекта»,— полагает он.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что визит Путина на съезд станет прямым сигналом федеральным элитам о необходимости прекращения межэлитных войн и необходимости сплочения вокруг партии накануне выборов в Госдуму-2021. «Скорее всего, в его речи прозвучит призыв не хоронить партию, а, наоборот, приложить усилия для того, чтобы ее рейтинги пошли вверх за счет реальной работы партийцев на местах»,— отметил политтехнолог.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что съезд ЕР с участием Владимира Путина является инструментом консолидации региональной и федеральной элиты. Он отмечает, что «Единая Россия» получала высокие проценты на выборах, когда ее список возглавлял действующий глава государства. В восприятии россиян она по-прежнему остается «партией Путина». «Эта связка уже не так очевидна, но все еще дает партии определенное преимущество. Пришло время снова поделиться рейтингом. Важно показать, что президент не бросает ЕР, она остается его инструментом»,— считает он.

Глава государства все же затронет проблемы партии, возможно, скажет о необходимости самоочистки партийных рядов, отметил Константин Калачев. «К любой партии власти липнет много случайных людей. От президента может прозвучать что-то с отсылкой на "моральный кодекс" единоросса с призывом слушать и слышать людей, быть инструментом обратной связи, предлагать привлекательные образы будущего»,— считает политолог.

Социолог «Левада-центра» Карина Пипия считает, что участие Владимира Путина в съезде «Единой России» не скажется значимым образом на рейтинге партии. К ЕР, по ее словам, у людей сейчас двойственное отношение, нет массово выраженных политических симпатий. По ее мнению, ухудшение многих экономических и политических индикаторов за последний год (снижение доверия и одобрения к партиям, рост доли россиян, дистанцирующихся от политики) негативно сказывается на рейтинге ЕР, потому что в глазах населения она является партией власти, ответственной за ситуацию в стране. Тем не менее госпожа Пипия напоминает, что фигура президента всегда улучшала отношение к ЕР: «Большинство отвечало, что партия привлекает их тем, что поддерживает Владимира Путина».

«Вряд ли президент скажет о том, что в "Единой России" все хорошо, динамично и правильно,— полагает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.— Скорее он потребует взять курс на обновление — например, в части кадров». ЕР будет дрейфовать в сторону восстановления справедливости, чтобы перехватить повестку у оппозиции. У президента есть мягкий способ указать партии на невнимательность к проблемам граждан, потребовав большего участия в жизни общества. «Для руководства ЕР это может прозвучать обидно, но объективно»,— говорит Петр Кирьян.

Иван Тяжлов, Ангелина Галанина