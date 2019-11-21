Будущее «Единой России» под опросом

Эксперты ВЦИОМа и Института развития парламентаризма зафиксировали запрос общества на обновление или смену «Единой России» в качестве партии власти. Результаты исследования, которое социологи провели перед съездом ЕР, показали, что более половины россиян выступают за ротацию ведущих политических сил. Социологи уточняют, что это не означает желания уничтожить партию власти как таковую. У людей есть требование придать ей больше веса.

Телефонный опрос «Прекрасная "Единая Россия" будущего» прошел 15 ноября 2019 года с участием 1,6 тыс. респондентов. Участники исследования считают, что в России есть партия власти (63%) и она, на их взгляд, нужна (66%). У нее должна быть идеология (87%) и повышенная ответственность перед избирателями (90%). 53% респондентов сообщили, что считают «Единую Россию» партией власти даже в регионах, которыми руководят представители других политических сил (как, например, в Хабаровском крае, где ЛДПР контролирует как губернаторский пост, так и местное заксобрание).

Более половины россиян (51% респондентов) полагают, что партия власти должна периодически меняться.

Такое мнение высказали в основном сторонники непарламентских партий (71%), ЛДПР (69%), КПРФ (69%), «Справедливой России» (58%). Напротив, 65% сторонников «Единой России» считают, что «лучше бы партия власти оставалась одна и та же», и только 25% из них выступают за сменяемость партии. Больше всего сторонников перемен оказалось в Москве и Петербурге (71%). В городах-миллионниках в среднем 52% поддерживают это мнение. И только на селе большинство опрошенных (46% против 41%) выступают за несменяемость партии власти. Отметим, среди сторонников сменяемости лидируют Северо-Западный (67%) и Дальневосточный округа (64%).

Постоянные пользователи интернета оказались в большей степени склонны считать необходимой партийную ротацию (57%), чем те, кто практически интернет не использует (31%).

В пояснительной записке к результатам исследования говорится, что «вопросы и претензии по поводу как положения дел в стране, так и собственных бытовых проблем» адресуются гражданами в первую очередь именно к правящей партии. Степень внимания к действиям и высказываниям ее представителей намного выше, чем к представителям других политических сил. По мнению исследователей, люди склонны прощать оппозиции гораздо больше, чем правящей партии.

Исследователи ВЦИОМа считают, что в стране есть запрос на обновление или смену «Единой России» в качестве партии власти. «Это означает требование придать ей больше веса и полномочий, повысить ее эффективность в деле решения жизненных проблем общества и страны в целом. Именно такой большинству российских избирателей видится прекрасная "Единая Россия" будущего»,— заключают социологи.

Желание перемен является общим трендом, который фиксируют социологи во всех сферах общества, однако что именно надо поменять, респонденты ответить затрудняются, отметил президент Российской ассоциации политконсультантов Алексей Куртов. «Сменяемость — модное слово. Под ним кроется очень большое количество разных, часто неясно выраженных, представлений людей о необходимости улучшения жизни. ЕР действительно затянула с реформой и обновлением своей структуры и работы»,— заявил эксперт.

Резервы роста партии можно найти как в имиджевом, так и в программном позиционировании, считает руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «Партия как инструмент президента и системообразующая организация должна стать партнером исполнительной власти в работе над образами будущего. Решение задач развития требует экспансии оптимизма, ставки на полезность партии в решении накопившихся в стране проблем. Патриотической риторики недостаточно»,— отметил политолог.

Ангелина Галанина