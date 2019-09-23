Блок партийных и беспартийных

Анализируя итоги выборов 8 сентября, за два года до выборов в Госдуму, близкие к Кремлю эксперты приходят к выводу, что партийная система нуждается в изменениях. По их мнению, существующие партии не отображают взгляды общества и люди голосуют за них только из-за того, что у них нет альтернатив. Если ситуация не изменится, политическая система может вновь столкнуться с протестами, считают опрошенные “Ъ” политологи. При этом они отмечают, что доверие к партиям снизилось как со стороны избирателей, так и со стороны политиков, и это не только российская проблема.

Региональные выборы в 2020 году будут последними перед думской кампанией. По мнению главы ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, они станут «полигоном» для тестирования потенциала существующих и новых партийных проектов под перспективу выборов в Госдуму в 2021 году. Если Кремль и готовит корректировку партийного поля, то она должна произойти к ним.

По итогам выборов в региональные заксобрания этого года средний процент «Единой России» составляет 51,9%. Если вычесть из результатов итоги голосования в республиках, где результаты традиционно выше средних по стране, то он составит 42,3%. За счет одномандатников партийные кандидаты взяли большинство везде, кроме Хабаровского края и Москвы.

Эксперты делают прогноз, что при таких результатах партия власти на думских выборах может рассчитывать на 40% по списку и добрать недостающих до большинства депутатов в одномандатных округах.

Из электоральных рейтингов ВЦИОМа следует другая картина: на 15 сентября рейтинг ЕР составлял 33,6%. В этом году его максимальное значение было в марте и составило 37,1%. Источник “Ъ”, близкий к внутриполитическому блоку администрации президента, считает, что распределение электората, потерянного партией власти, ситуативно: люди голосуют за другие партии не потому, что они отражают их взгляды, а из-за того, что им не за кого больше голосовать.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов согласен, что налицо кризис доверия к партиям, причем «это абсолютно не только российская история: выдвигаться от партий и голосовать за них политиков и избирателей заставляет сегодня сложившаяся во время торжества этих самых партий институциональная среда». Политолог Аббас Галлямов возражает, что в России кризис не партий, а всей политической системы: «Партии лишь небольшая ее часть. Гораздо более важными элементами системы являются президент, правительство, суды, силовые структуры, губернаторы и т. д. Рейтинги падают и у них, а не только у партий. В стране растут антисистемные настроения, а существующие институты делегитимизируются».

Недовольство политической системой может грозить протестами: в этом году это было видно на примере Москвы, где прошедшие выборы вызвали серию митингов и шествий, как разрешенных, так и нет.

Участники акций выступали главным образом против отказа в регистрации на выборах в Мосгордуму ряду кандидатов от внесистемной оппозиции. Из тех, кто получил отказ, успешно обжаловать его смог только Сергей Митрохин («Яблоко»). В итоге Алексей Навальный организовал проект «Умное голосование», призвав голосовать за сильнейшего оппозиционного кандидата в каждом округе, не фиксируясь на его личности и партийной принадлежности. По итогу выборов 8 сентября поддерживаемые мэрией кандидаты получили в МГД 25 мандатов из 45.

Глава Фонда развития гражданского общества, экс-глава управления внутренней политики администрации президента Константин Костин отмечает, что политические протесты как раз и возникают тогда, когда «партийный сегмент неадекватен политическим представлениям граждан». Эксперт также считает, что имеет место кризис доверия к партиям, но проблему видит скорее в людях, которые их представляют: «Когда мы говорим о перезагрузке партийной системы, мы не говорим о создании новых партийных брендов — скорее должны появиться новые политики, которые сумеют в старые мехи налить новое вино». Господин Костин сравнивает ситуацию с супермаркетом, где человек хочет купить яблок, но ему не нравится качество имеющихся в продаже. Эксперт говорит о сохраняющемся спросе на социалистические идеи, но считает, что у ЕР не будет проблем и в обновленной системе, так как она традиционно собирает «центристское большинство». В «понятной и четко простроенной коалиции с остальными» ЕР сможет в нужные моменты получать и конституционное большинство, считает господин Костин.

Напомним, ЕР перед федеральными кампаниями старается получить поддержку Владимира Путина. На думских выборах в 2016 году он не вел партию на выборы, но единороссы получили его разрешение на использование цитат со съезда, где глава государства назвал ЕР «точкой сборки» страны. Кроме того, партию власти регулярно обвиняют в использовании административного ресурса в свою пользу.

Власти также могут пойти на возвращение избирательных блоков. За эту идею, в частности, выступает господин Кузнецов. Он считает, что блоки могут помочь обновить «большие партии»: «Новые идеи тяжело пробиваются сквозь партийную бюрократию. В этом отношении попасть в повестку новым идеям и подходам через малые партнерские партии в составе блоков может оказаться легче». По информации “Ъ”, во внутриполитическом блоке Кремля также периодически думают об увеличении числа активных участников избирательного процесса из малых партий и появлении нового актора на левом фланге — это может быть как новый проект, так и обновленная «Справедливая Россия».

По словам источника, близкого к Кремлю, обновить партийный ландшафт помогло бы снижение избирательного барьера на выборах в Госдуму.

Сейчас принимать участие в распределении мандатов могут только партии, получившие 5% и более.

Дмитрий Бадовский не считает, что партийная система нуждается в кардинальных изменениях, но отмечает, что оценки требует ситуация на либеральном фланге партийного спектра. Он отмечает, что по итогам выборов 2019 года лицензию на участие в думских выборах без сбора подписей имеют «Яблоко», «Гражданская платформа», Партия роста и «Зеленые», а через год к ним попытается присоединиться «Гражданская инициатива» — она же Партия перемен Дмитрия Гудкова. При этом сохраняется проблема конкуренции нескольких либеральных проектов за и без того немногочисленных избирателей.

Аббас Галлямов считает, что партии в нынешнем виде людям не нужны: «Это инструмент смены власти, а если смены они не обеспечивают, то и своей задачи, с точки зрения населения, не выполняют. Партий можно насоздавать много, но если во главе государства по-прежнему будет оставаться Путин, протестных настроений они не уменьшат и системы не укрепят».

Бывший федеральный чиновник отмечает, что проблема системной праволиберальной партии упирается в вопрос о том, кто мог бы стать ее лидером. Когда-то в таком качестве рассматривался нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин, однако он не захотел идти в политику. Впоследствии такой проект пытался реализовать бизнесмен Михаил Прохоров: он создал и возглавил «Гражданскую платформу», но впоследствии передал лидерство в партии своей сестре Ирине Прохоровой. Она активно выступила против политики России на Украине и участвовала в оппозиционных «Маршах мира». После того как в региональных отделениях партии начались проблемы, лидерство в ней перехватил бывший представитель ЛДПР Рифат Шайхутдинов.

Собеседники “Ъ”, близкие к администрации президента, не уверены, что там готовятся к серьезной партийной реформе: задачи на думскую кампанию могут решаться просто исходя из цели получить лояльное большинство в парламенте, и если для этой цели не будет хватать рейтингов ЕР, проблему могут попытаться решить через самовыдвиженцев, в том числе и беспартийных. Малые партии при этом могут оставаться в роли спойлеров, которые просто будут оттягивать голоса у той же КПРФ. Эффект отказа от партийного бренда ЕР на выборах в Москве пока никто не назвал безусловно положительным. Но задача поиска новых перспективных кандидатов на выборы может быть поставлена перед новым главой исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаилом Кузнецовым, не исключают эксперты.

Андрей Винокуров