Губернаторам положили партбилет на стол

Тринадцать губернаторов на встрече с Дмитрием Медведевым заявили о желании возглавить региональные отделения «Единой России» (ЕР). По мнению собеседников “Ъ”, это повысит ответственность губернаторов за результат ЕР перед думскими выборами 2021 года. Ранее в тех регионах, где у партии высок антирейтинг, главам регионов разрешили баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Дмитрий Медведев заявил, что такую практику нужно прекращать.

В четверг глава правительства РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с губернаторами, которые собираются возглавить региональные отделения партии. Всего таких набралось тринадцать: Мурат Кумпилов (Адыгея), Радий Хабиров (Башкортостан), Казбек Коков (Кабардино-Балкария), Айсен Николаев (Якутия), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Владимиров (Ставропольский край), Александр Богомаз (Брянская область), Игорь Васильев (Кировская область), Андрей Чибис (Мурманская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Дмитрий Азаров (Самарская область), Андрей Травников (Новосибирская область), а также врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Позже все они были утверждены президиумом генсовета ЕР как врио секретарей региональных отделений.

По словам господина Медведева, губернаторы сами выразили такое желание. Впрочем, по информации “Ъ”, в процессе включения губернаторов в руководящие органы партии приняли участие и федеральное руководство ЕР, и внутриполитический блок администрации президента. В частности, по словам источников, главе Севастополя Михаилу Развожаеву предложение возглавить региональное отделение партии поступило из Москвы.

Один из источников “Ъ” называл такую меру «тактическим ходом» перед выборами в Госдуму 2021 года.

По словам собеседника “Ъ”, это мотивирует губернаторов более ответственно подходить к результатам партии в ходе предстоящей федеральной кампании.

По словам еще одного собеседника в ЕР, некоторые губернаторы хотели возглавить партийные отделения, но добро на это не получили, причем отказ связан с плохой динамикой их рейтингов.

Согласно опросу ВЦИОМа, рейтинг ЕР на 13 октября составлял 33,7%, это заметно ниже, чем накануне думских выборов 2016 года (41,1%). Напомним, тогда при явке 47,8% ЕР с учетом одномандатников сумела взять в парламенте конституционное большинство. Причиной падения показателей партии стали пенсионная реформа, проведенная летом прошлого года, и еще ряд непопулярных преобразований, с которыми партия стала ассоциироваться у избирателей.

Отметим, что в 2018 году Владимир Путин пошел на выборы президента в качестве самовыдвиженца: формально это объяснялось тем, что его рейтинг носит надпартийный характер.

После сложных для власти региональных выборов 2018 года администрация президента также решила дать и большую свободу губернаторам: в тех регионах, где у ЕР силен антирейтинг, разрешила им идти на выборы в качестве самовыдвиженцев. Самостоятельно участвовать в губернаторских выборах этого года предпочли шесть кандидатов от власти из 16. Отметим, во всех 16 регионах выборы на этот раз прошли в один тур.

Однако господин Медведев подверг критике эту схему: «Это вносит сумятицу и сказывается на выборах. Эту практику нужно прекратить. Она выглядит не очень правильно и последовательно и в чем-то даже неразумно».

На встрече присутствовал один из самовыдвиженцев, глава Приморья Олег Кожемяко. “Ъ” поинтересовался у него, не видит ли он противоречия между характером кампании, которую он вел, и своим нынешним намерением возглавить региональное отделение ЕР. Господин Кожемяко пояснил, что решение о самовыдвижении было принято для «консолидации всех сил». На уточняющий вопрос о том, отпала ли теперь необходимость в консолидации, он ответил: «Она сейчас как никогда нужна».

Итоги выборов 2019 года оказались для власти благоприятнее, чем год назад, но, к примеру, на выборах в Заксобрание Хабаровского края ЕР смогла получить лишь два мандата из 36, а в Мосгордуме поддержанные властью кандидаты получили 25 мандатов из 45, причем во фракцию ЕР согласились войти только 19. Впрочем, глава АПЭК и член высшего совета ЕР Дмитрий Орлов считает региональные выборы 2019 года удачными для партии и отмечает, что заявления о ее «токсичности» «практически исчезли из публичного поля».

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что решение губернаторов возглавить региональные партии добавит очков ЕР перед выборами в Госдуму в 2021 году. По его словам, кроме губернаторов «в большинстве регионов нет харизматичных политиков с мощным публичным ресурсом и есть проблема позиционирования партийных организаций». Это ставка на административный ресурс на региональном уровне, согласен политолог Евгений Минченко. Вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский не считает, что появление губернатора во главе регионального отделения партии решит электоральные проблемы ЕР: «Это организационная задача, результатом будет полное подчинение партии главам регионов. В свое время от этого старались уйти, сейчас вернулись. В текущей конъюнктуре это способ напомнить людям, что губернаторы поддерживают партию. Но губернаторский рейтинг, где он есть, сам собой к партии не перетечет». «Это попытка в условиях проблем с рейтингом партии проэксплуатировать личный рейтинг губернаторов»,— согласен политолог Александр Кынев. По информации собеседников “Ъ” в ЕР, в дальнейшем возглавить региональные отделения партии могут и другие главы регионов.

В Севастополе уже сегодня пройдет конференция регионального отделения ЕР, на которой врио губернатора Михаил Развожаев будет утвержден в должности секретаря.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина, Людмила Сергеева