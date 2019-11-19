«Единая Россия» собирает компанию для кампании

По словам источников “Ъ”, еще одним заместителем Андрея Турчака как секретаря генсовета «Единой России» может стать вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Ожидается, что он займется организацией выборной кампании партии в 2021 году. Однако источники в партии говорят, что ему придется поделиться полномочиями в этой сфере еще с двумя функционерами, одним из которых может стать Александр Хинштейн.

Источники “Ъ” в руководстве партии «Единая Россия» сообщили, что новым заместителем секретаря генсовета партии власти Андрея Турчака может стать вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов. Под его ответственность могут отдать взаимодействие с региональными отделениями партии, а также проведение региональных выборных кампаний. Помощник Сергея Перминова не стал комментировать эту информацию “Ъ”.

Господин Перминов — выходец из Санкт-Петербурга. Долгое время работал адвокатом. С 2008 по 2010 год являлся президентом Фонда поддержки «Единой России». В 2012 году возглавил комитет контроля и правового обеспечения Ленинградской области. В 2012 году стал вице-губернатором Ленинградской области, руководителем аппарата губернатора Александра Дрозденко, который возглавляет регион до сих пор.

Источники “Ъ” в правительстве Ленобласти и аппарате Госдумы утверждают, что Сергей Перминов является человеком, близким к братьям Юрию и Михаилу Ковальчукам.

Его потенциальное назначение может упрочить их влияние в партии. Собеседники относят к «заслугам» Сергея Перминова зачистку политического поля от оппозиции. Источник также указывает, что на выборах в заксобрание области 2016 года управленец смог провести 40 единороссов, что на 9 больше, чем прошлый результат ЕР. Однако другой собеседник “Ъ” в экспертном сообществе утверждает, что у господина Перминова нет особых заслуг: «Это практически его единственная кампания, человек всю жизнь работает в одном регионе на одного человека».

Глава муниципального образования «Лиговка-Ямская», экс-депутат четырех созывов заксобрания Санкт-Петербурга Вадим Войтановский, работающий с господином Перминовым, утверждает, что чиновнику удалось выстроить системную, стабильную работу с населением.

Как писал “Ъ” 15 ноября, в преддверии съезда, который состоится в эту субботу, 23 ноября, в руководстве ЕР ожидаются масштабные кадровые перестановки среди аппаратчиков, отвечающих за управление выборными кампаниями партии. Собеседники “Ъ” связывают все предполагаемые перестановки с будущей думской кампанией, которая пройдет в 2021 году и не обещает быть легкой для партии. Свои должности могут сменить несколько ключевых фигур в секретариате и генсовете партии. Так, одним из заместителей секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака может стать депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ключевой интригой теперь станет реальное разделение полномочий по контролю за выборными кампаниями между Александром Хинштейном, Сергеем Перминовым и действующим замсекретаря Александром Грибовым. По словам источников, все возможные назначения продолжают обсуждаться на уровне руководства партии и администрации президента, и окончательное решение будет понятно только к съезду «Единой России» в эту субботу.

Андрей Винокуров, Ангелина Галанина