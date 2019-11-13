Угрозы судье хватило для ареста

Басманный суд Москвы арестовал 46-летнего Алексея Вересова. Ему инкриминируется призыв к осуществлению экстремистской деятельности: по версии следствия, он в соцсетях поддержал призыв к расправе над московским судьей Алексеем Криворучко за приговор, вынесенный актеру Павлу Устинову по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа.

Заседание Басманного суда, на котором должно было рассматриваться ходатайство ГСУ Следственного комитета России (СКР) об избрании меры пресечения ранее судимому Алексею Вересову, началось весьма неожиданно. Представитель следствия, не дождавшись, когда председательствующая Юлия Сафина завершит традиционную процедуру формального установления личности фигуранта, попросил слова. Госпожа Сафина дала согласие. Следователь попросил закрыть процесс на том основании, что во время разбирательства будут оглашены конфиденциальные сведения, в том числе о личности судьи, в адрес которого высказывались угрозы. Председательствующая, подумав пару минут, ходатайство удовлетворила, и журналистов попросили покинуть зал.

Заседание длилось около часа, причем, как сообщил позже адвокат Мансур Гильманов, сами слушания заняли минут пятнадцать, а остальное время понадобилось судье Сафиной на принятие решения по ходатайству.

По словам защитника, следователь перечислил формальные доводы в пользу ареста фигуранта (оставаясь на свободе, подследственный скроется или продолжит заниматься преступной деятельностью) и даже не стал их аргументировать. Защита сначала предложила отложить слушания на 72 часа, чтобы успеть собрать дополнительные данные о господине Вересове, а когда ей в этом отказали, попросила о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу. Однако суд принял сторону следствия и отправил господина Вересова под арест до 11 января. После заседания адвокат Гильманов сказал, что будет обжаловать это решение. Он не стал отвечать на вопрос, признает ли его подзащитный вину, сказав, что они этот вопрос с клиентом еще не обсуждали. Ранее сообщалось, что подследственный якобы признал вину на первом допросе сразу после задержания.

По предварительным данным, версия следствия состоит в следующем. Около месяца назад некий Евгений Ерзунов разместил в Twitter угрозы в адрес судьи Тверского суда столицы Алексея Криворучко. Поводом стал приговор, вынесенный актеру Павлу Устинову по делу о беспорядках. 16 сентября, напомним, Тверской суд приговорил 24-летнего господина Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия в отношении бойца ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Мосгорсуд 30 сентября смягчил приговор до одного года лишения свободы условно.

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Призыв господина Ерзунова, по материалам дела, скопировал и распространил в одной из соцсетей Сергей Половец. Под этим текстом оказался единственный комментарий, сам по себе содержащий угрозу расправы. Его автором, по материалам дела, был Алексей Вересов. Его задержали в родной Удмуртии непосредственно дома и доставили в столицу для предъявления обвинения и избрания меры пресечения. До ареста он находился в ИВС УВД Северо-Западного округа Москвы. Сергей Половец сразу же стал сотрудничать со следствием и дал показания на автора исходного текста с угрозами Евгения Ерзунова. С первого следствие взяло подписку о невыезде и отпустило, а второго накануне задержали в аэропорту Внуково перед вылетом за границу. Господам Ерзунову и Вересову инкриминируется ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности через интернет), а господину Половцу — ч. 1 ст. 296 (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия).

Алексей Соковнин