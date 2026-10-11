МВД Польши заявило о возможном нападении на премьера и министра обороны страны
11.10.2026, 12:25
МВД Польши получило информацию о возможном нападении на премьер-министра Дональда Туска и министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Каролина Галецкая в X.
По ее словам, министр внутренних дел Марчин Кервиньский и министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк распорядились принять соответствующие меры.
Сегодня в 11:00 (12:00 мск) в Антитеррористическом центре Агентства внутренней безопасности пройдет совещание спецслужб, подотчетных МВД и администрации, добавила госпожа Галецкая.