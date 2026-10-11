ИИ и новая ядерная эпоха

Сейчас наземный или воздушный дрон, собранный из коммерческих компонентов, является одновременно главным оружием, средством разведки и элементом фронтовой логистики современной армии. Система боевого управления построена на передаче гигантских объемов данных по цифровым каналам связи с опорой на гражданскую инфраструктуру и гражданские технические решения. Отказ от опоры на массовые современные гражданские технологии в электронике невозможен технически и экономически при нынешних масштабах применения БПЛА. В этих условиях электромагнитный импульс высотного ядерного взрыва (а он при подрыве в стратосфере распространяется в радиусе сотен километров) способен привести к параличу и практическому разоружению армии противника. Эффект даже от однократного тактического применения ядерного оружия, таким образом, неизмеримо возрастает — вместо поражения отдельного аэродрома или ротного опорного пункта применения нескольких, а возможно, даже одного боеприпаса в определенных обстоятельствах может быть достаточно для успеха стратегической операции.