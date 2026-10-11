Минобороны РФ сообщило о взятии четырех населенных пунктов за сутки
11.10.2026, 12:20
Российские войска заняли два населенных пункта в Донецкой народной республике — Новотроицкое и Покровское. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Оба населенных пункта заняли подразделения российской группировки войск «Центр». Также военное ведомство сообщило о взятии группировкой «Север» Резниково и Купино в Харьковской области Украины. Накануне также сообщалось о взятии двух сел в этом регионе: Лукашово и Лобановки.