Хуситы заявили о серьезности своих слов после удара по аэропорту Эр-Рияда
11.10.2026, 11:57
Представитель движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа вновь предостерег авиакомпании, сотрудников аэропортов и пассажиров от использования аэропортов Саудовской Аравии. Он заявил, что к предупреждению «следует отнестись серьезно», поскольку эти объекты являются потенциальными целями для ударов, за исключением аэродромов Мекки и Медины.
Заявление было сделано на следующий день после ракетной атаки на международный аэропорт Эр-Рияда, в результате которой погибли 12 человек и 309 пострадали. Среди погибших — четыре подданных Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также по одному гражданину США, Египта, Иордании, Сирии, Палестины и Судана.
Коалиция по поддержке легитимности в Йемене, которую возглавляет Саудовская Аравия, обвинила в произошедшем хуситов.