Чем известен судья Алексей Криворучко

17 сентября судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко приговорил к трем с половиной годам актера Павла Устинова за вывих плеча росгвардейца на акции протеста 3 августа. Какими еще решениями известен этот судья — в материале “Ъ”.

Криворучко Алексей Вячеславович родился 25 августа 1977 года в городе Дмитрове Московской области. В 1998 году окончил Московский институт МВД, работал в следственных органах. 6 июня 2007 года решением Мосгордумы был назначен мировым судьей судебного участка №368 Тверского района. С 1 марта 2008 года — федеральный судья Тверского районного суда Москвы.

В январе и сентябре 2009 года господин Криворучко санкционировал продление ареста юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Также отказался приобщить к делу замечание обвиняемого о неоказании ему медицинской помощи и «пыточных условиях содержания». 16 ноября того же года Сергей Магнитский умер в изоляторе «Матросская тишина».

Из-за участия в этом деле господин Криворучко позже попал в составленный США «список Магнитского» — перечень лиц, которые, по мнению его составителей, ответственны за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть юриста.

Также судья стал одним из героев поставленного в 2010 году в московском Театре.doc спектакля «Час восемнадцать», основанного на авторской интерпретации событий, связанных с гибелью Сергея Магнитского. В одной из сцен судья попадает на тот свет и вынужден просить кипятка, который ему наливают прямо на руки. Прообразом этих событий якобы послужил отказ в стакане воды господину Магнитскому на одном из заседаний суда.

28 октября 2011 года господин Криворучко в числе коллегии судей признал пятерых активистов «Другой России» (Игоря Березюка, Кирилла Унчука, Руслана Хубаева, Александра Козевина и Леонида Панина) виновными в применении насилия к представителям власти во время беспорядков на Манежной площади 11 декабря 2010 года и назначил им сроки от двух до пяти с половиной лет.

1 декабря того же года судья в рамках дела о мошенничестве с векселями компании «Интеко» санкционировал заключение бизнесмена Виктора Батурина под стражу до 28 января 2012 года.

7 декабря Алексей Криворучко отказался удовлетворить апелляцию на назначение ареста на 15 суток оппозиционерам Алексею Навальному и Илье Яшину за неповиновение сотруднику полиции при задержании.

5 апреля 2012 года судья Криворучко отказался заключить под домашний арест обвиняемого в злоупотреблении полномочиями начальника ФГУП «Охрана» Андрея Комисарова. Позже все обвинения с него были сняты.

20 марта 2013 года Алексей Криворучко приговорил к трем годам студентку Александру Лоткову, которая расстреляла из травматики нападавших на ее друзей. Девушка была досрочно освобождена 2 декабря 2014 года.

25 февраля 2014 года судья назначил Алексею Навальному наказание в виде семи суток административного ареста за участие в акции на Манежной площади 24 февраля 2014 года в поддержку заключенных по «болотному делу».

10 августа 2017 года господин Криворучко приговорил к трем с половиной годам колонии журналиста РБК Александра Соколова, признав его виновным в экстремизме. На скамье подсудимых также находились бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Кирилл Барабаш. Все они, по мнению следствия, участвовали в движении, связанном с запрещенной в России экстремистской организацией «Армия воли народа» и имели целью «расшатывать политическую обстановку в стране». Парфенов и Барабаш были приговорены к четырем годам, Мухин — к четырем с половиной.

21 декабря 2018 года Алексей Криворучко по ходатайству следствия решил заочно арестовать основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества.

В том же месяце судья продлевал арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые обвинялись в хулиганстве и нанесении побоев.