«Сделали мальчишку монстром»

Сегодня Тверской суд Москвы признал 23-летнего актера Павла Устинова виновным в том, что он вывихнул плечо росгвардейцу Александру Лягину на акции протеста 3 августа. Судебное разбирательство длилось восемь часов, оглашение приговора — 29 минут. К показаниям свидетелей, утверждавших, что обвиняемый лозунгов не скандировал, поводов для задержания не давал и при задержании не сопротивлялся, суд отнесся «критически». Доказательства обвинения, напротив, «счел допустимыми» и постановил: за применение насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), учитывая положительные характеристики обвиняемого, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.

Поддержать Павла Устинова на оглашении приговора пришло около ста человек: половина прошла в здание суда за полчаса до начала, остальные мокли в очереди под ливнем. «Дверь не держите, дует»,— кричал пристав. «Мать пропустите!» — отвечала группа поддержки обвиняемого актера. Сквозь очередь пробивались мать Павла Устинова Татьяна, его сестра Юлия и невеста Екатерина. Когда им удалось дойти до рамок металлоискателей, пристав сообщил, что «зал вместит только сто человек», но родственницам пройти все же разрешил. В этот же момент на четвертом этаже суда приставы закрыли двери на этаж. Хотя в коридоре было явно меньше допустимой сотни человек, возмущаться этим никто не стал.

Среди пришедших на процесс были в основном активисты и журналисты.

Режиссер Константин Райкин в этот раз не пришел, зато среди неравнодушных оказался муниципальный депутат Илья Яшин.

С небольшим опозданием судья Алексей Криворучко начал оглашение приговора, зачитав сначала суть вменяемого обвинения и обстоятельства ему сопутствовавшие: «массовое несогласованное публичное мероприятие 3 августа 2019 года». Затем перешел к показаниям потерпевшего сержанта Александра Лягина, который «при исполнении должностных полномочий услышал и заметил скандирование лозунгов, попытался пресечь, ощутил, как что-то щелкнуло в плече». Судья уточнил, что показания потерпевшего «подтверждают виновность» Павла Устинова, после чего зачитал показания обвиняемого: «участия в митинге не принимал, ждал встречи по работе». Около пяти минут заняло чтение показаний свидетелей — бойцов Росгвардии, также задерживавших Павла Устинова.

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин (в центре) Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«Обвиняемый оказал тянущее воздействие на плечевой сустав руки Лягина»,— констатировал судья Криворучко, после чего (снова со ссылкой на потерпевшего) сообщил о вывихе плеча, длительной реабилитации бойца и угрозе его жизни и здоровью 3 августа.

Судья зачитал показания матери, сестры и невесты Павла Устинова.

Свидетельницы пояснили, что «Павел — пятый, младший ребенок в семье», «политикой не интересуется, увлекается искусством», «3 августа собирался устраиваться на работу, потому поехал на встречу в центр города».

«Суд считает эти показания характеристикой обвиняемого и не может ссылаться на них при вынесении решения, так как свидетели не являлись очевидцами событий 3 августа»,— заключил судья Криворучко и перешел к показаниям журналиста Василия Полонского и правозащитника Олега Козловского. Первый свидетель показал на суде, что перед задержанием Устинов стоял у метро, второй — что прохаживался. Ввиду нестыковки судья сообщил собравшимся: «Суд относится к данным показаниям критически». Что касается видеозаписи задержания, сделанной Олегом Козловским, но так и не приобщенной к делу, суд не стал давать ей оценку, так как посчитал, что «доказательство получено ненадлежащим путем (из сети интернет.— “Ъ”)».

Худрук Высшей школы сценических искусств Константин Райкин в эфире “Ъ FM”: «Я, к сожалению, не мог присутствовать, потому что у меня была в это время неотложная репетиция к спектаклю, который 16 сентября должен идти. А так бы я был там. Но есть вещи, которые я не могу отменить. Я слышал про 3,5 года. Но мы будем дальше бороться за установление справедливости. Я скажу мягко, не буду говорить эмоционально, поскольку это может повредить делу, но я категорически считаю это несправедливым и не соответствующим действительности и истине. Для меня совершенно очевидна его невиновность. Я не понимаю, просто возмущен: невиновный человек должен просидеть почему-то 3,5 года, потому что попался под горячую руку кому-то. Я не буду дальше разворачивать, но считаю это просто преступной несправедливостью. Поэтому буду бороться, не я один, будем бороться всей школой, всеми силами, которые вокруг этой несправедливости собираются, чтобы ей противостоять». Источник: «"Видеозаписи сыграли не на пользу Павлу Устинову"»

Удалившись на «две минуты технического перерыва», господин Криворучко оставил обвиняемого под прицелом фотографов и операторов.

Павел Устинов стоял в «аквариуме» со сведенными за спиной руками в наручниках, смотрел на маму и невесту, улыбался, спину держал прямо, подбородок — высоко.

Судья вернулся и огласил приговор: «Учитывая положительные характеристики, но не рассматривая в силу тяжести совершенного преступления наказание в виде условного срока, суд постановил приговорить Устинова Павла Геннадьевича к трем годам и шести месяцам заключения под стражей». Господин Криворучко также сообщил, что в срок заключения будут засчитаны дни, проведенные Павлом в СИЗО с момента задержания 3 августа по схеме «полтора дня вместо одного».

«Позор!» — не выдержала то ли мать Павла, то ли кто-то рядом с ней. «Позор! — подхватили остальные зрители.— Душители! Вам должно быть стыдно!» Приставы стали выводить из зала людей, судья Криворучко закрыл заседание, сообщив стандартное «решение может быть обжаловано». В этот момент Павел Устинов послал воздушный поцелуй невесте.

«Мы так всегда делаем,— рассказала испуганная Екатерина в коридоре.— Я не смогла ему крикнуть, что люблю его и что все будет хорошо. Просто не смогла».

Выходить из коридора никто не хотел: все обступили плачущую Татьяну Устинову и отчего-то улыбающуюся Юлию. «Сделали мальчишку монстром и преступником»,— сказала Татьяна Павловна.

Приставы настойчиво выталкивали людей к выходу, оставляя только родственников и адвоката. «Мы будем обжаловать решение, если понадобится, пойдем до конца — до ЕСПЧ. Приговор не стал для нас неожиданностью, я не скажу вам ничего нового. Кроме разве что… когда Павла задержали, по его словам, ему в автозаке сразу полицейские сказали — это ты плечо вывихнул нашему»,— сказал “Ъ” Дмитрий Чешков.

Через некоторое время помощник судьи сообщила учителю русского языка и литературы Татьяне Устиновой, что повестку для предъявления на работе «вы не получите». Невесте Екатерине этот же помощник сообщила, что «не положены свидания, так как вы не жена». Обнявшись, обе они пошли на улицу, где под ярким солнцем десяткам журналистов уже давала интервью Юлия: «Он сильный, он справится!»

Мария Старикова