СКР возбудил дела об угрозах судье Мосгорсуда и призывах к экстремизму

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела об опубликовании в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), а также угроз убийством и причинения вреда здоровью (ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Московского городского суда. По делу задержаны ранее судимый 46-летний Алексей Вересов и 41-летний Сергей Половец, говорится на сайте СКР. Имя судьи не называется.

Господин Вересов подозревается в призывах к экстремизму, господин Половец — в угрозах убийством и причинения вреда здоровью. Задержанным в ближайшее время планируют предъявить обвинение, затем следствие обратится в суд с ходатайством о мере пресечения.